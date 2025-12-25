La emoción se siente en el aire mientras las familias mexicanas preparan la tradicional cena de Nochebuena este 2025. La Lotería Nacional está lista para celebrar su evento más emblemático: el Sorteo Gordo de Navidad 224. Este sorteo no es solo una costumbre, sino la gran oportunidad de cerrar el año con una fortuna inesperada. Miles de jugadores en todo el país esperan con ansias conocer si su número será el afortunado ganador. Con una bolsa histórica en juego, la expectativa crece minuto a minuto en cada rincón de México hoy.

Este evento destaca por su generosidad, ofreciendo una bolsa total repartida de 430 millones 259 mil 200 pesos. Es, sin duda, una de las mejores opciones para los apostadores, ya que las estadísticas de esta edición son alentadoras. Se estima que 1 de cada 5 participantes obtendrá algún tipo de premio o reintegro este 24 de diciembre. Esta inyección de liquidez potencial es el motor que impulsa a miles a buscar su “cachito” de último minuto. Ningún otro sorteo en el calendario nacional genera tanta esperanza y alegría como este gran Gordo navideño.

Para saber quién ganó el Premio Mayor, mantente conectado a las transmisiones en vivo durante la tarde de este miércoles. Los resultados oficiales y los números ganadores se publicarán apenas los Niños Gritones anuncien la combinación premiada en el edificio “El Moro”. Puedes consultar la pizarra de resultados directamente en el sitio oficial de la Lotenal o a través de sus redes sociales. No olvides revisar bien tu boleto, ya que incluso los premios menores pueden darte una sorpresa. El Sorteo 224 promete cambiar vidas y llevar la prosperidad a muchos hogares mexicanos.

Revisa esta nota para que sepas cuáles son los resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224. (Foto: Lotería Nacional / Facebook)

Resultado del Sorteo Gordo de Navidad 224 hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

Estos son los números ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224 que se vienen confirmando:​

Premio mayor de 204 millones de pesos: 73823

Premio de 12 millones 800 mil pesos: 46284 (Chiapas)

Premio de 800 mil pesos: 46283

Premio de 800 mil pesos: 55045

Premio de 800 mil pesos: 44624

Premio de 800 mil pesos: 32037

Premio de 400 mil pesos: 18536

Premio de 400 mil pesos: 42883

Premio de 400 mil pesos: 24780

Premio de 400 mil pesos: 29981

Premio de 400 mil pesos: 52856

Premio de 400 mil pesos: 52820

Premio de 400 mil pesos: 25283

Premio de 400 mil pesos: 40022

Premio de 400 mil pesos: 39024

Premio de 400 mil pesos: 77318

Tabla de premios del Gordo de Navidad 224 realizado el miércoles 24 de diciembre de 2025 en México. FOTO CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA LOTERÍA NACIONAL

¿Qué es el Sorteo Gordo de Navidad y cuándo se celebra?

El Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año, los 24 de diciembre, y participan 80,000 números (billetes) que van del 00001 al 80,000. El sorteo se lleva a cabo en 4 series y ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos repartidos en 16,722 premios, ofreciendo a los participantes numerosas oportunidades de ganar.

¿Cuál es el costo de un boleto del Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional de México?

El costo de un “cachito” del Sorteo Gordo de Navidad es de $120 pesos. Si deseas aumentar tus probabilidades, puedes comprar una serie (20 cachitos) por $2400 pesos. El costo de las dos series (40), tres series (60) y cuatro series (80) es de $4,800, $7,200 y $9,600 pesos mexicanos.

¿Cuánto puedo ganar con el Sorteo Gordo de Navidad 224 de la Lotería Nacional de México?

El Gordo de Navidad ofrece una impresionante bolsa de 430 millones 259 mil 200 pesos, la cual se distribuye en un total de 16,722 premios que representan no solo bienestar económico, sino el espíritu solidario y la identidad de nuestra sociedad.

Si compraste las cuatro series completas, puedes ganar el premio mayor total de $204 millones de pesos, mientras que una serie te da la oportunidad de ganar hasta $51 millones.

Costo de la serie: $2400

¿Cómo puedo saber si gané un premio del Sorteo Gordo de Navidad?

Existen tres formas principales para verificar si fuiste un ganador:

Lista de Premios: Puedes consultarla en los expendios de la Lotería Nacional o en la página web oficial .

Puedes consultarla en los expendios de la Lotería Nacional o en la . Verificador de Cachitos: Es una herramienta online donde solo necesitas ingresar la información de tu boleto.

Es una donde solo necesitas ingresar la información de tu boleto. Redes Sociales: La Lotería Nacional publica diariamente los resultados en sus perfiles oficiales.

¿Dónde se pueden comprar los boletos del Sorteo Gordo?

Puedes adquirir los cachitos del Sorteo Gordo de Navidad de dos formas: la primera es comprarlo en formato físico de manera tradicional en expendios y con vendedores ambulantes autorizados de la Lotería Nacional y la segunda es adquirirlo exclusivamente en formato electrónico a través del sitio web miloteria.mx.

Tipos de premio del Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional

Premios directos: Son los números que cantan los niños gritones durante la celebración del sorteo. En este sorteo se entregan 466 premios directos repartidos de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS PREMIO POR SERIE PREMIO POR CUATRO SERIES 1 ¡Premio mayor! $51 millones MXN ¡Premio mayor! $204 millones MXN 1 Segundo premio: $3 millones 200 mil MXN Segundo premio: $12 millones 800 mil MXN 4 $200 mil MXN $800 mil MXN 10 $100 mil MXN $400 mil MXN 20 $60 mil MXN $240 mil MXN 30 $20 mil MXN $80 mil MXN 30 $16 mil MXN $64 mil MXN 30 $14 mil MXN $56 mil MXN 400 $12 mil MXN $48 mil MXN

Premios por aproximación: Son los 99 números que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales. En el Sorteo Gordo de Navidad se reparten 198 premios por aproximación de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS NÚMERO DE PREMIOS POR APROXIMACIÓN MONTO 99 2 100 mil pesos cada una, a los números anterior y posterior del premio mayor 97 8 mil pesos cada una, para los números comprendidos en la centena del número del premio mayor 99 2 50 mil pesos cada una, a los números anterior y posterior del segundo premio 97 6 mil pesos cada una, para los números comprendidos en la centena del número del segundo premio

*Tabla de premios por serie, que podrán identificarse en la lista con la letra “c”

Premios por terminación: Son los números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo. En el Sorteo Mayor se entregan en 806 premios por terminación repartidos de la siguiente manera:

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 7 100 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del premio mayor 7 50 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del segundo premio 72 8 mil pesos para los números cuyas tres últimas cifras sean iguales a las tres últimas del premio mayor 720 6 mil 200 pesos para los números cuyas dos últimas cifras sean iguales a las dos últimas del premio mayor

*Tabla de premios por serie, que podrán identificarse en la lista con la letra “t”

REINTEGROS: El reintegro se determina si el último dígito es igual al último digito del premio mayor, segundo y tercer premio. En cada Sorteo Gordo se reparten 15,192 reintegros de la siguiente manera: 7,200 Reintegros por la última cifra del premio mayor y 7,992 Reintegros por la última cifra del segundo premio.