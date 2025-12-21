El sorteo de Powerball de este sábado 20 de diciembre de 2025, con un bote estimado de 1.500 millones de dólares, se celebrará a las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) en el estudio de sorteos de la Lotería de Florida, en Tallahassee.​

Resultados y números ganadores del Powerball hoy, 20 de diciembre

Los resultados oficiales y los números ganadores del sorteo de Powerball de hoy, 20 de diciembre de 2025, se conocerán pocos minutos después de la realización del sorteo nocturno en Estados Unidos.​Hasta que finalice el sorteo y se publiquen los datos en los canales oficiales de Powerball, el resultado y la combinación ganadora definitiva se indicarán más tarde.​

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy?

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) este sábado 20 de diciembre de 2025.​

Lugar: estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.

Transmisión: el sorteo se emite en vivo a través de estaciones de TV locales asociadas y en la web oficial de Powerball, donde también se pueden ver los videos de los sorteos.​

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el sorteo anterior de Powerball, celebrado el miércoles 17 de diciembre de 2025, los números ganadores fueron 25, 33, 53, 62 y 66, con Powerball 17 y Power Play 4x.​Ese sorteo no tuvo acertante de jackpot, lo que permitió que el bote aumentara hasta los 1.500 millones de dólares estimados para la noche del 20 de diciembre.​

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

Powerball ofrece 9 categorías de premios, desde el bote para quienes aciertan las cinco bolas blancas más la Powerball roja, hasta premios menores por acertar solo la Powerball.​El bote puede cobrarse como anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años o como pago único en efectivo, con ambas opciones sujetas a impuestos según la legislación aplicable.​

Tabla de reglas y premios de Powerball

Coincidencias (bolas blancas + Powerball roja) Premio aproximado* ¿Aplica Power Play? Probabilidades aprox. Notas principales 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones estimados para el 20/12)

​ No 1 en 292,2 millones

​ Se puede elegir anualidad (30 pagos en 29 años) o pago único en efectivo.

​ 5 + sin Powerball 1 millón de dólares

​ Sí (sube a 2 millones con Power Play)

​ 1 en 11,7 millones aprox.

​ Segundo premio fijo, muy alto.

​ 4 + Powerball 50.000 dólares

​ Sí (hasta 500.000 con Power Play)

​ Muy baja probabilidad (miles a uno)

​ Tercer nivel de premio.

​ 4 + sin Powerball 100 dólares

​ Sí (hasta 1.000 con Power Play)

​ Probabilidades medias/bajas

​ Premio de nivel medio.

​ 3 + Powerball 100 dólares

​ Sí (hasta 1.000 con Power Play)

​ Probabilidades medias

​ Combinación frecuente entre los premios no mayores.

​ 3 + sin Powerball 7 dólares

​ Sí (hasta 70 con Power Play)

​ Probabilidades relativamente mejores

​ Premio pequeño.

​ 2 + Powerball 7 dólares

​ Sí (hasta 70 con Power Play)

​ Probabilidades relativamente mejores

​ No se necesita acertar muchas bolas blancas.

​ 1 + Powerball 4 dólares

​ Sí (hasta 40 con Power Play)

​ Probabilidades altas dentro del juego

​ Uno de los premios más comunes.

​ Solo Powerball 4 dólares

​ Sí (hasta 40 con Power Play)

​ Probabilidades altas dentro del juego

​ Basta con acertar la Powerball roja.

​

*Los importes son los montos estándar anunciados; pueden variar según reglas estatales y antes de impuestos.​

¿Cuánto cuesta el ticket de Powerball?

Cada jugada básica de Powerball cuesta 2 dólares en la mayoría de las jurisdicciones participantes de Estados Unidos.​En estados como Idaho y Montana, Powerball se vende combinado obligatoriamente con la opción Power Play por un precio mínimo de 3 dólares por jugada.

¿Qué días se realiza el sorteo del Powerball en USA?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche.​En todos esos días, la hora programada del sorteo es 10:59 p.m. ET, con cierre de venta de boletos aproximadamente entre una y dos horas antes, según cada estado.