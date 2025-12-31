El sorteo de Powerball de este miércoles 31 de diciembre de 2025 promete acaparar la atención de millones de participantes en los Estados Unidos, ya que pone en juego un impresionante bote estimado en 45 millones de dólares. La esperada extracción de los números ganadores se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) en el estudio oficial de la Lotería de Florida, ubicado en Tallahassee. Este nuevo sorteo alimenta la expectativa y la emoción de quienes sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana, especialmente tras semanas sin que nadie haya reclamado el premio mayor.

Resultados y números ganadores del Powerball hoy, 31 de diciembre

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 31/12/2025 x-x-x-x-x x x $45.000.000

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy?

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Lugar: estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.

Transmisión: el sorteo se emite en vivo a través de estaciones de TV locales asociadas y en la web oficial de Powerball, donde también se pueden ver los videos de los sorteos.​

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el sorteo del lunes 29 de diciembre de 2025, los números ganadores fueron 11, 19, 34, 48 y 53, con Powerball 21 y Power Play 2x . Nuevamente no hubo ningún acertante del premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta unos 45 millones de dólares estimados para el sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

Powerball ofrece 9 categorías de premios, desde el bote para quienes aciertan las cinco bolas blancas más la Powerball roja, hasta premios menores por acertar solo la Powerball.​El bote puede cobrarse como anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años o como pago único en efectivo, con ambas opciones sujetas a impuestos según la legislación aplicable.​

Tabla de reglas y premios de Powerball

Coincidencias (bolas blancas + Powerball roja) Premio aproximado* ¿Aplica Power Play? Probabilidades aprox. Notas principales 5 + Powerball Jackpot (1.500 millones estimados para el 20/12)

​ No 1 en 292,2 millones

​ Se puede elegir anualidad (30 pagos en 29 años) o pago único en efectivo.

​ 5 + sin Powerball 1 millón de dólares

​ Sí (sube a 2 millones con Power Play)

​ 1 en 11,7 millones aprox.

​ Segundo premio fijo, muy alto.

​ 4 + Powerball 50.000 dólares

​ Sí (hasta 500.000 con Power Play)

​ Muy baja probabilidad (miles a uno)

​ Tercer nivel de premio.

​ 4 + sin Powerball 100 dólares

​ Sí (hasta 1.000 con Power Play)

​ Probabilidades medias/bajas

​ Premio de nivel medio.

​ 3 + Powerball 100 dólares

​ Sí (hasta 1.000 con Power Play)

​ Probabilidades medias

​ Combinación frecuente entre los premios no mayores.

​ 3 + sin Powerball 7 dólares

​ Sí (hasta 70 con Power Play)

​ Probabilidades relativamente mejores

​ Premio pequeño.

​ 2 + Powerball 7 dólares

​ Sí (hasta 70 con Power Play)

​ Probabilidades relativamente mejores

​ No se necesita acertar muchas bolas blancas.

​ 1 + Powerball 4 dólares

​ Sí (hasta 40 con Power Play)

​ Probabilidades altas dentro del juego

​ Uno de los premios más comunes.

​ Solo Powerball 4 dólares

​ Sí (hasta 40 con Power Play)

​ Probabilidades altas dentro del juego

​ Basta con acertar la Powerball roja.

​

*Los importes son los montos estándar anunciados; pueden variar según reglas estatales y antes de impuestos.​

¿Cuánto cuesta el ticket de Powerball?

Cada jugada básica de Powerball cuesta 2 dólares en la mayoría de las jurisdicciones participantes de Estados Unidos.​En estados como Idaho y Montana, Powerball se vende combinado obligatoriamente con la opción Power Play por un precio mínimo de 3 dólares por jugada.

¿Qué días se realiza el sorteo del Powerball en USA?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche.​En todos esos días, la hora programada del sorteo es 10:59 p.m. ET, con cierre de venta de boletos aproximadamente entre una y dos horas antes, según cada estado.