El Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos debido a sus premios millonarios, su alcance nacional y la expectativa que genera cada sorteo entre millones de jugadores. Este lunes 2 de marzo de 2026 se llevará a cabo una nueva edición que mantiene en vilo al país. Para que conozcas los resultados en vivo, los números ganadores y si el premio mayor estimado (de $249 millones) finalmente tuvo un ganador, lee esta nota por completo.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el sorteo del sábado 28 de febrero de 2026, las bolas blancas fueron 6, 20, 35, 54, 65, el Powerball fue 10 y el Power Play 4x. Aquella vez no hubo ningún acertante del premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta un monto estimado de 249 millones de dólares para el sorteo de este lunes 2 de marzo de 2026.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy, lunes 2 de marzo?

Hora del sorteo: 10:59 pm ET, 9:59 pm CT, 8:59 pm MT y 7:59 pm PT

Lugar del sorteo: el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Dónde ver el sorteo: se podrá ver en vivo desde el sitio web oficial del Powerball. A su vez, te recalco que es posible visitar el canal de YouTube del juego de lotería para mirar más clips de programas de sorteo.

Ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 2 de marzo es de $249 millones, hay una opción en efectivo de $117.2 millones. ¡Ojo con eso!

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

¿Cuáles son los resultados del Powerball de este lunes 2 de marzo de 2026?

En este punto de la nota conocerás los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 2 de marzo de 2026. Las bolas blancas fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 2 de marzo de 2026?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del lunes 2 de marzo de 2026.

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball?

Cada ticket del Powerball cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

¿Dónde se puede adquirir un boleto del Powerball?

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.