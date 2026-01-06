Atención a lo que viene. El sorteo del Mega Millions correspondiente al martes 6 de enero de 2026 pone en juego un impresionante premio mayor de 180 millones de dólares, una cifra que despierta ilusión en millones de jugadores. En esta nota podrás conocer la combinación ganadora y confirmar si alguien logró quedarse con el codiciado bote que estaba en disputa. La expectativa es máxima.

Participar es muy simple: tienes la opción de seleccionar tus propios números o dejar todo al azar con la modalidad Quick Pick. Con el boleto a un valor de US$5 y una Mega Ball que ahora se elige entre los números del 1 al 24, el juego presenta un formato renovado que suma emoción y mayores posibilidades de premios.

Ya seas un jugador habitual o alguien que recién evalúa probar suerte, este sorteo se presenta como una ocasión ideal para soñar en grande y dar el primer paso rumbo a uno de los premios más tentadores del momento. La pregunta es clara: ¿te sumas al desafío?

Mega Millions es una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: AFP)

Resultados del Mega Millions, martes 6 de enero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar... Por confirmar...

¿Quién ganó el premio mayor del Mega Millions de hoy, 6 de enero, en EE.UU.?

Por confirmar...

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)