La bolsa acumulada del Mega Millions sigue creciendo tras el sorteo del pasado martes, donde nadie logró acertar la combinación ganadora para llevarse el premio mayor. Para este viernes 1 de mayo de 2026, el jackpot estimado alcanza los 178 millones de dólares, una cifra que ha despertado gran interés en la comunidad hispana. Si prefieres cobrar el premio en un solo pago, la opción en efectivo se sitúa en aproximadamente 80 millones de dólares antes de los impuestos federales ahora. Muchos residentes en estados como Florida, Texas y Nueva York ya están preparando sus boletos para participar en esta nueva oportunidad de cambiar su realidad hoy. Es el momento ideal para revisar los resultados previos y ajustar tu estrategia para el próximo sorteo nocturno que se transmitirá en directo.

Los números ganadores del sorteo previo fueron 14, 36, 41, 47 y 66, con el Mega Ball 15, confirmando que el gran tesoro se mantiene vacante una vez más. Las transmisiones oficiales se realizan cada martes y viernes a las 11:00 p.m. ET, permitiendo que millones de jugadores sigan los resultados en vivo por televisión o YouTube. Participar en este sorteo tiene un costo de 5 dólares por boleto e incluye un multiplicador automático que aumenta los premios secundarios de forma muy significativa hoy. Esta función integrada puede multiplicar tus ganancias no relacionadas con el jackpot por dos, tres, cuatro e incluso hasta diez veces su valor original ahora. Solo necesitas elegir cinco números principales y el número dorado para entrar en la competencia por este premio millonario que todos buscan este viernes.

Las probabilidades de ganar el gran premio son de una en 290.4 millones, aunque existen múltiples niveles de premios menores que ofrecen retornos muy atractivos para los jugadores. Si resultas ser el afortunado ganador, podrás elegir entre un pago anual distribuido durante 29 años o recibir una suma total inmediata mediante la opción de efectivo. La modalidad de anualidad incrementa el pago un 5% cada año, lo que ayuda a proteger tu estilo de vida frente al costo de vida en Estados Unidos. Es importante comprar tus tickets con antelación, ya que en estados como Michigan la venta presencial y online cierra poco antes del sorteo oficial de hoy. No olvides verificar tu recibo en los sitios oficiales de la lotería para confirmar si la suerte finalmente ha tocado a tu puerta ahora mismo.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026

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¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026?

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¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes, con una hora oficial de inicio a las 11:00 p.m. (ET). El evento se transmite en vivo desde Atlanta, Georgia, y puede seguirse a través de distintas plataformas oficiales y medios autorizados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

En cuanto al costo, cada boleto tiene un precio fijo de US$5, vigente desde abril de 2025. Este nuevo valor ya incluye de forma automática el multiplicador, que anteriormente era opcional bajo el nombre de Megaplier y requería un pago adicional. De esta manera, todos los jugadores participan con las mismas condiciones desde el inicio.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Para aspirar al premio mayor, los participantes deben seleccionar seis números en total: cinco números distintos entre el 1 y el 70, correspondientes a las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 24, que representa la Mega Ball dorada . Acertar los seis números en un mismo sorteo garantiza el jackpot; si hay más de un ganador, el monto se divide en partes iguales.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Además del gran premio, Mega Millions ofrece hasta nueve categorías de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Los premios menores se obtienen con distintas coincidencias numéricas, siendo el más básico el de acertar únicamente la Mega Ball, el cual puede otorgar US$10.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)