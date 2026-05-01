El sorteo del Mega Millions para este viernes 1 de mayo de 2026 genera gran expectativa entre la comunidad hispana con un jackpot estimado en 178 millones de dólares. Tras el reciente sorteo del martes donde no hubo ganadores del premio mayor, la bolsa acumulada sigue creciendo para quienes buscan el sueño americano hoy. La opción en efectivo se sitúa en unos 79.6 millones de dólares, una cifra que podría transformar el futuro financiero de cualquier familia en Estados Unidos ahora. Los residentes en estados con alta presencia latina, como Florida y California, ya preparan sus boletos para participar en esta jornada millonaria con mucha ilusión. Mantenerse al tanto de los resultados oficiales es fundamental para descubrir si alguien finalmente logra reclamar este impresionante acumulado durante este fin de semana.

Durante el último sorteo realizado el pasado martes 28 de abril, los números ganadores fueron 14, 36, 41, 47, 66 con el Mega Ball 15. Ningún jugador logró acertar las seis cifras necesarias para llevarse los 163 millones de dólares que estaban en juego en ese momento a nivel nacional. Tampoco se registraron boletos que coincidieran con los cinco números principales para obtener el premio secundario de diez millones de dólares durante esa noche de sorteo. Esta falta de ganadores es precisamente lo que ha permitido que el premio mayor escale hasta los niveles actuales para el sorteo de este viernes. Es el momento ideal para revisar sus jugadas previas y prepararse para la nueva oportunidad que ofrece el sistema de lotería más popular del país.

Participar en el Mega Millions tiene un costo de 5 dólares por cada jugada, precio que actualmente incluye la opción del multiplicador para aumentar sus premios secundarios ahora. Para ganar el jackpot principal, es necesario que los cinco números elegidos y el Mega Ball coincidan exactamente con la combinación que resulte sorteada oficialmente hoy. Es importante recordar que acertar únicamente el Mega Ball ya garantiza un cobro básico, cuyo valor depende de las reglas específicas de cada estado en la unión. Sin embargo, acertar dos números sin el Mega Ball no otorga ninguna compensación económica, lo que convierte a este número especial en la pieza clave. Conocer estas dinámicas ayuda a los jugadores latinos a entender mejor sus posibilidades reales de éxito al momento de adquirir sus tickets oficiales.

Los sorteos oficiales del Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente cada martes y viernes a las 10:00 p.m. CT en Estados Unidos. Los seguidores de la lotería pueden ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube y diversas plataformas digitales de comunicación ahora. Si reside en el país, asegúrese de comprar su boleto antes de la hora de cierre establecida en su localidad para no quedar fuera de la jugada hoy. Esta noche de viernes promete ser emocionante para los miles de participantes que confían en su suerte y en sus números de la suerte para ganar. Siga de cerca la actualización de los números ganadores y descubra si el jackpot de 178 millones de dólares encuentra un nuevo dueño este 1 de mayo.

Este viernes 01 de mayo, el Mega Millions juega un sorteo que reparte 178 millones de dólares como premio mayor. Consulta si alguien ganó y cuáles fueron los números ganadores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Resultados del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026?

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¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana: todos los martes y viernes, manteniendo una programación fija que millones de jugadores siguen de cerca. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. (hora del Este – ET), y se realiza desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Aunque no siempre hay una transmisión televisiva nacional en vivo, los resultados se publican casi de inmediato a través de canales oficiales y plataformas digitales.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions?

Actualmente, el precio de cada boleto es de $5 por jugada, un cambio implementado en 2025 que modernizó el formato del juego. Este nuevo costo ya incluye el multiplicador automático, lo que reemplaza al antiguo “Megaplier”, que antes era opcional y tenía un costo adicional. Gracias a este ajuste, todos los jugadores ahora participan con mejores oportunidades de incrementar premios secundarios sin pagar extra.

¿Cómo se juega Mega Millions y cómo se gana el jackpot?

Para participar, debes elegir seis números en total:

Cinco números principales del 1 al 70 (bolas blancas)

del 1 al 70 (bolas blancas) Un número adicional del 1 al 24 (la Mega Ball dorada)

Si lo prefieres, puedes dejar que el sistema seleccione los números al azar con la opción Quick Pick. Para ganar el premio mayor (jackpot), es necesario acertar los seis números completos. En caso de que haya más de un ganador, el premio se divide en partes iguales entre todos los acertantes.

¿Qué premios ofrece Mega Millions?

Mega Millions cuenta con nueve niveles de premios, lo que significa que no necesitas acertar todos los números para ganar dinero. El jackpot se obtiene al coincidir los cinco números principales más la Mega Ball, mientras que los premios secundarios se entregan por distintas combinaciones. El nivel más básico corresponde a acertar solo la Mega Ball, que suele otorgar un premio mínimo aproximado de US$10, aunque puede aumentar dependiendo del multiplicador aplicado.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)

Información adicional importante

Los premios mayores pueden elegirse en pagos anuales (anualidades) o en un solo pago reducido conocido como Cash Option.

o en un solo pago reducido conocido como Mega Millions es una de las loterías más grandes del mundo, con jackpots que han superado los mil millones de dólares en varias ocasiones.

en varias ocasiones. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de aproximadamente 1 en 302 millones, lo que explica por qué los pozos pueden acumularse rápidamente.