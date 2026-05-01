El acumulado del Mega Millions continúa en ascenso y para este viernes 01 de mayo de 2026 alcanza la cifra de $178 millones de dólares. Tras varias semanas sin que un jugador logre acertar todos los números, la expectativa crece entre la comunidad latina en Estados Unidos hoy. Quienes decidan participar por este premio mayor también tienen la opción de cobrar un pago único en efectivo estimado en $79.6 millones ahora. Es una oportunidad importante para probar suerte antes de que el sorteo se realice esta noche a las 11:00 p.m. ET. El jackpot ha estado acumulándose desde mediados de marzo, lo que genera un gran interés en estados como Florida, Texas y Nueva York.

En el sorteo más reciente del pasado martes 28 de abril, los números ganadores fueron 14, 36, 41, 47, 66 con el Mega Ball 15. Aunque nadie se llevó el premio mayor en esa ocasión, miles de personas obtuvieron premios secundarios en diversos niveles de la lotería este mes. Es fundamental recordar que desde abril de 2025, el costo de cada boleto del Mega Millions se ajustó a $5 dólares por jugada ahora. Además, la opción del Megaplier ya no está disponible, simplificando el proceso de participación para todos los jugadores interesados hoy mismo. Mantenerse al tanto de estos cambios ayuda a planificar mejor su presupuesto destinado al entretenimiento y a los juegos de azar.

Ganar el premio mayor es un reto estadístico considerable, con probabilidades de acierto de 1 entre más de 290 millones según los datos oficiales. Para los residentes en Florida, es vital saber que cuentan con 180 días para reclamar cualquier premio ganado en los sorteos realizados este año. Si la bolsa supera los $250,000 dólares, el nombre del ganador puede permanecer bajo reserva por un periodo temporal de 90 días únicamente. Pasado ese tiempo, las leyes estatales exigen que la información del ganador sea de carácter público para garantizar la transparencia del sistema hoy. Consultar con expertos legales puede ser una estrategia útil para quienes buscan manejar un premio millonario de forma discreta y segura.

La historia del Mega Millions registra premios astronómicos que han cambiado vidas, como el récord de $1,602 millones ganado precisamente en una tienda de Florida. El último gran jackpot entregado fue de $60 millones el pasado 17 de marzo en el estado de Ohio durante las celebraciones de San Patricio. Desde entonces, la bolsa ha crecido de forma constante, superando los escalones de $100 millones y $150 millones en las últimas semanas de actividad. Con el sorteo de este 01 de mayo de 2026, muchos esperan que la racha de sorteos sin ganador finalmente termine para algún afortunado esta noche. No olvide revisar sus números con cuidado y seguir la transmisión en vivo para descubrir si la suerte lo acompaña ahora.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 01 de mayo de 2026?

Por confirmar

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada) , o seleccionar Quick Pick. La persona gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de que haya varios ganadores del premio mayor, este se compartirá.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET) , con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo US$5 por jugada . Desde abril de 2025 cada ticket tiene ese precio y viene con el multiplicador integrado, que reemplaza al Megaplier opcional (que costaba $1 adicional con el precio anterior de $2 por ticket).

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball, que puede ser de 10 dólares.

Los premios y probabilidades del Mega Millions, una de las loterías más famosas de Estados Unidos (Foto: Mega Millions)