Revisa esta nota para que conozcas los nombres de todas las candidatas a la corona del Mis Universo 2025. (Foto: Composición Gestión Mix)
Este jueves 20 de noviembre (a las 20:00 ET, 19:00 CT, 17:00 PT y 18:00 MT) se desarrollará la gala de la Gran Final del en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Como cada año, el certamen ha reunido a mujeres de distintos países que buscan sobresalir por su carisma, talento y compromiso social. Para que conozcas el nombre de todas las participantes de esta edición, continúa leyendo esta nota.

Ten en cuenta que más de 100 candidatas formaron parte de la 74° edición del Miss Universo. Esa cifra demuestra la magnitud y relevancia global del concurso, que promete muchas emociones, sorpresas y una competencia sumamente intensa.

La 73° edición del certamen Miss Universo se llevó a cabo en Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Quien finalmente ocupe el primer lugar se quedará con los galardones, la corona de la organización y el título de Miss Universo durante un año. Habiéndote recalcado todo lo anterior, te comparto la lista de candidatas del Miss Universo 2025. ¿Quién crees que se quedará con la corona?

El momento en que Victoria Kjaer Theilvig fue coronada en la 73° edición del certamen Miss Universo. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Lista completa de participantes del Miss Universo 2025

Debido a las nacionalidades de las participantes del Miss Universo 2025, la competencia es una de las más abiertas y representativas de los últimos años. A continuación la lista completa de candidatas de la 74° edición del concurso internacional de belleza.

  • Albania: Flavia Harizaj
  • Alemania: Diana Fast
  • Angola: Maria Cunha
  • Argentina: Aldana Masset
  • Armenia: Peggy Garabekian
  • Aruba: Hannah Arends
  • Australia: Lexie Brant
  • Bahamas: Maliqué Bowe
  • Bangladesh: Tangia Methila
  • Bélgica: Karen Jansen
  • Belice: Isabella Zabaneh
  • Bielorrusia: Alena Kucheruk
  • Bolivia: Yessica Hausermann
  • Bonaire: Nicole Peiliker
  • Botsuana: Lillian Andries
  • Brasil: Gabriela Lacerda
  • Bulgaria: Gaby Guha
  • Cabo Verde / Islas Caimán: Tahiti Seymour
  • Camboya: Nearysocheata Thai
  • Camerún: Josiane Golonga
  • Canadá: Jaime VandenBerg
  • Chile: Inna Moll
  • China: Zhao Na
  • Colombia: Vanessa Pulgarín
  • Corea del Sur: Soo-yeon Lee
  • Costa de Marfil: Olivia Yacé
  • Costa Rica: Mahyla Roth
  • Croacia: Laura Gnjatovi
  • Cuba: Lina Luaces
  • Curazao: Camille Thomas
  • Dinamarca: Monique Sonne
  • Ecuador: Nadia Mejía
  • Egipto: Sabrina Maged
  • El Salvador: Giulia Zanoni
  • Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
  • Eslovaquia: Viktoria Güllová
  • Eslovenia: Hana Klaut
  • España: Andrea Valero
  • Estados Unidos: Audrey Eckert
  • Estados Unidos - Miss Latina: Yamilex Hernández
  • Estonia: Brigitta Schaback
  • Filipinas: Ahtisa Manalo
  • Finlandia: Sarah Dzafce
  • Francia: Ève Gilles
  • Ghana: Andromeda Peters
  • Gran Bretaña / Reino Unido: Danielle Latimer
  • Grecia: Mary Chatzipavlou
  • Guadalupe: Ophély Mézino
  • Guatemala: Raschel Paz
  • Guinea: Tiguidanké Bérété
  • Guyana: Chandini Baljor
  • Haití: Melissa Sapini
  • Honduras: Alejandra Fuentes
  • Hong Kong: Lizzie Li
  • Hungría: Kincs Dezsényi
  • India: Manika Vishwakarma
  • Indonesia: Sanly Liu
  • Irak: Hanin Al Qoreishy
  • Irlanda: Aadya Srivastava
  • Islandia: Helena O’Connor
  • Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
  • Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
  • Islas Vírgenes de EE.UU.: Britanny Robinson
  • Israel: Melanie Shiraz
  • Italia: Lucilla Nori
  • Jamaica: Gabrielle Henry
  • Japón: Kaori Hashimoto
  • Kazajistán: Dana Almassova
  • Kosovo: Dorea Shala
  • Kirguistán: Mary Kuvakova
  • Laos: Lattana Munvilay
  • Letonia: Meldra Rosenberg
  • Líbano: Sarah Bou Jaoude
  • Macao: Kris Fong
  • Malasia: Chloe Lim
  • Malta: Julia Cluett
  • Martinica: Célya Abatucci
  • Mauricio: Aurélie Alcindor
  • Mayotte: Nourya Aboutoihi
  • México: Fátima Bosch
  • Moldavia: Mariana Ignat
  • Myanmar: Myat Yadanar Soe
  • Namibia: Johanna Swartbooi
  • Nepal: Sanya Adhikari
  • Nicaragua: Itza Castillo
  • Níger: Zoulahatou Amadou
  • Nigeria: Basil Onyinyechi
  • Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
  • Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
  • Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
  • Pakistán: Roma Riaz
  • Palestina: Nadeen Ayoub
  • Panamá: Mirna Caballini
  • Paraguay: Yanina Gómez
  • Perú: Karla Bacigalupo
  • Portugal: Camila Vitorino
  • Puerto Rico: Zashely Alicea
  • República Checa: Michaela Tomanová
  • República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
  • República Dominicana: Jennifer Ventura
  • Rumania: Catalina Jacob
  • Rusia: Anastasia Venza
  • Ruanda: Solange Keita
  • Santa Lucía: Shianne Smith
  • Senegal: Camilla Diagne
  • Singapur: Annika Sager
  • Sri Lanka: Lihasha White
  • Suecia: Daniella Lundqvist
  • Suiza: Naima Acosta
  • Surinam: Chiara Wijntuin
  • Tailandia: Praveenar Singh
  • Tanzania: Naisae Yona
  • Trinidad y Tobago: Latifah Morris
  • Turquía: Ceren Arslan
  • Ucrania: Sofiya Tkachuk
  • Uruguay: Valeria Baladan
  • Venezuela: Stephany Abasali
  • Vietnam: Hng Giang Nguyn
  • Zambia: Kunda Mwamulima
  • Zimbabue: Lyshanda Moyas

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la Gran Final del Miss Universo 2025?

La Gran Final del Miss Universo 2025 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través del . Desde ahí las personas tendrán la posibilidad de seguir cada momento de la competencia EN DIRECTO y sin problemas. Pero ojo: la transmisión se realizará en el idioma original del evento. Es decir, en inglés. Lo bueno es que la plataforma ofrecerá subtítulos en español, según .

