Este jueves 20 de noviembre (a las 20:00 ET, 19:00 CT, 17:00 PT y 18:00 MT) se desarrollará la gala de la Gran Final del Miss Universo 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Como cada año, el certamen ha reunido a mujeres de distintos países que buscan sobresalir por su carisma, talento y compromiso social. Para que conozcas el nombre de todas las participantes de esta edición, continúa leyendo esta nota.

Ten en cuenta que más de 100 candidatas formaron parte de la 74° edición del Miss Universo. Esa cifra demuestra la magnitud y relevancia global del concurso, que promete muchas emociones, sorpresas y una competencia sumamente intensa.

La 73° edición del certamen Miss Universo se llevó a cabo en Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Quien finalmente ocupe el primer lugar se quedará con los galardones, la corona de la organización y el título de Miss Universo durante un año. Habiéndote recalcado todo lo anterior, te comparto la lista de candidatas del Miss Universo 2025. ¿Quién crees que se quedará con la corona?

El momento en que Victoria Kjaer Theilvig fue coronada en la 73° edición del certamen Miss Universo. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Lista completa de participantes del Miss Universo 2025

Debido a las nacionalidades de las participantes del Miss Universo 2025, la competencia es una de las más abiertas y representativas de los últimos años. A continuación la lista completa de candidatas de la 74° edición del concurso internacional de belleza.

Albania: Flavia Harizaj

Alemania: Diana Fast

Angola: Maria Cunha

Argentina: Aldana Masset

Armenia: Peggy Garabekian

Aruba: Hannah Arends

Australia: Lexie Brant

Bahamas: Maliqué Bowe

Bangladesh: Tangia Methila

Bélgica: Karen Jansen

Belice: Isabella Zabaneh

Bielorrusia: Alena Kucheruk

Bolivia: Yessica Hausermann

Bonaire: Nicole Peiliker

Botsuana: Lillian Andries

Brasil: Gabriela Lacerda

Bulgaria: Gaby Guha

Cabo Verde / Islas Caimán: Tahiti Seymour

Camboya: Nearysocheata Thai

Camerún: Josiane Golonga

Canadá: Jaime VandenBerg

Chile: Inna Moll

China: Zhao Na

Colombia: Vanessa Pulgarín

Corea del Sur: Soo-yeon Lee

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Costa Rica: Mahyla Roth

Croacia: Laura Gnjatovi

Cuba: Lina Luaces

Curazao: Camille Thomas

Dinamarca: Monique Sonne

Ecuador: Nadia Mejía

Egipto: Sabrina Maged

El Salvador: Giulia Zanoni

Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed

Eslovaquia: Viktoria Güllová

Eslovenia: Hana Klaut

España: Andrea Valero

Estados Unidos: Audrey Eckert

Estados Unidos - Miss Latina: Yamilex Hernández

Estonia: Brigitta Schaback

Filipinas: Ahtisa Manalo

Finlandia: Sarah Dzafce

Francia: Ève Gilles

Ghana: Andromeda Peters

Gran Bretaña / Reino Unido: Danielle Latimer

Grecia: Mary Chatzipavlou

Guadalupe: Ophély Mézino

Guatemala: Raschel Paz

Guinea: Tiguidanké Bérété

Guyana: Chandini Baljor

Haití: Melissa Sapini

Honduras: Alejandra Fuentes

Hong Kong: Lizzie Li

Hungría: Kincs Dezsényi

India: Manika Vishwakarma

Indonesia: Sanly Liu

Irak: Hanin Al Qoreishy

Irlanda: Aadya Srivastava

Islandia: Helena O’Connor

Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson

Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman

Islas Vírgenes de EE.UU.: Britanny Robinson

Israel: Melanie Shiraz

Italia: Lucilla Nori

Jamaica: Gabrielle Henry

Japón: Kaori Hashimoto

Kazajistán: Dana Almassova

Kosovo: Dorea Shala

Kirguistán: Mary Kuvakova

Laos: Lattana Munvilay

Letonia: Meldra Rosenberg

Líbano: Sarah Bou Jaoude

Macao: Kris Fong

Malasia: Chloe Lim

Malta: Julia Cluett

Martinica: Célya Abatucci

Mauricio: Aurélie Alcindor

Mayotte: Nourya Aboutoihi

México: Fátima Bosch

Moldavia: Mariana Ignat

Myanmar: Myat Yadanar Soe

Namibia: Johanna Swartbooi

Nepal: Sanya Adhikari

Nicaragua: Itza Castillo

Níger: Zoulahatou Amadou

Nigeria: Basil Onyinyechi

Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland

Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin

Países Bajos: Nathalie Mogbelzada

Pakistán: Roma Riaz

Palestina: Nadeen Ayoub

Panamá: Mirna Caballini

Paraguay: Yanina Gómez

Perú: Karla Bacigalupo

Portugal: Camila Vitorino

Puerto Rico: Zashely Alicea

República Checa: Michaela Tomanová

República Democrática del Congo: Dorcas Dienda

República Dominicana: Jennifer Ventura

Rumania: Catalina Jacob

Rusia: Anastasia Venza

Ruanda: Solange Keita

Santa Lucía: Shianne Smith

Senegal: Camilla Diagne

Singapur: Annika Sager

Sri Lanka: Lihasha White

Suecia: Daniella Lundqvist

Suiza: Naima Acosta

Surinam: Chiara Wijntuin

Tailandia: Praveenar Singh

Tanzania: Naisae Yona

Trinidad y Tobago: Latifah Morris

Turquía: Ceren Arslan

Ucrania: Sofiya Tkachuk

Uruguay: Valeria Baladan

Venezuela: Stephany Abasali

Vietnam: Hng Giang Nguyn

Zambia: Kunda Mwamulima

Zimbabue: Lyshanda Moyas

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE la Gran Final del Miss Universo 2025?

La Gran Final del Miss Universo 2025 se podrá ver EN VIVO ONLINE a través del canal oficial de YouTube del Miss Universe. Desde ahí las personas tendrán la posibilidad de seguir cada momento de la competencia EN DIRECTO y sin problemas. Pero ojo: la transmisión se realizará en el idioma original del evento. Es decir, en inglés. Lo bueno es que la plataforma ofrecerá subtítulos en español, según Clarín.