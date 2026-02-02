Bad Bunny volvió a hacer historia musical, esta vez al conquistar el domingo la categoría de álbum del año en los Grammy por “Debí tirar más fotos”, un disco que a su vez rinde homenaje a la música de Puerto Rico.

Es la primera edición de los Premios Grammy que un álbum en español se lleva el galardón principal y al pronunciar su discurso, el astro se mantuvo fiel a su lengua materna para agradecer a Dios, a la academia y a su mamá.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 y no existe nada que no podamos lograr”, dijo refiriéndose a un coloquialismo puertorriqueño sobre el pequeño tamaño de la isla.

“A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”, agregó.

Harry Styles se encargó de presentar el premio del álbum del año. El cantante inglés lo ganó en 2023 por “Harry’s House” venciendo a Bad Bunny, quien había sido nominado por “Un verano sin ti”, el primer álbum en español en ser nominado a la categoría. El domingo en el escenario de los Grammy no parecía haber resentimiento cuando Bad Bunny le dio un gran abrazo a Styles.

En una noche que se vio marcada por el apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump, Bad Bunny fue uno de varios artistas que se expresaron desde el escenario de los Grammy.

Al recibir el premio de mejor álbum de música urbana latina por “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny fue muy claro en su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir fuera el ICE”, dijo Bad Bunny en inglés, provocando una ovación de pie en la Arena Crypto.com incluyendo a Karol G y Marcello Hernandez, quienes presentaron el premio de álbum de música urbana.

“También quiero decirle a todos que es difícil no odiar en estos días, a veces somos contaminados”, dijo. “El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor”.

Previamente, durante la Premiere de los Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entrega la mayoría de los premios, Bad Bunny se llevó el Grammy de interpretación de música global por “EoO”.

El astro puertorriqueño también compitió en las codiciadas categorías de canción y grabación del año por “DtMF”, pero no consiguió esos premios.

Durante la gala, el presentador Trevor Noah bromeó sentado en la mesa de Bad Bunny, a quien intentaba convencer de que cantara. El músico explicó que no podía hacerlo por su contrato para presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que se celebrará el próximo domingo en Santa Clara, California.

Al final, Bad Bunny se animó a cantar un par de versos de “DtMF” cuando Noah llamó a músicos que tocaron en vivo la pegajosa introducción de plena puertorriqueña de la canción. Su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl también será un hito, pues después de la dupla de Shakira y Jennifer Lopez de 2020, el suyo será el primero que presente un artista latino como solista.

Bad Bunny viene de recuperar su trono como el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025. Un título que obtiene por cuarta vez y tras haberlo conseguido en tres años consecutivos entre 2020 y 2022.

La carrera de Bad Bunny se ha caracterizado por su defensa de la identidad latinoamericana y del español como su medio de expresión.

Gloria Estefan sigue sintiendo nervios en el escenario

También en la Premiere Gloria Estefan se llevó el premio a mejor álbum latino tropical por “Raíces”. La cantante cubana entró al escenario del Peacock Theater, donde se celebró la Premiere de los Grammy, con un vestido negro de corte asirenado y un gran adorno floral plateado en la cintura, acompañada de su inseparable esposo Emilio Estefan, quien compuso la mayoría de las canciones del álbum.

Gloria Estefan posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum tropical latino por "Raíces" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

“Gracias, 50 años después y todavía el corazón se me dispara”, dijo en español, y agregó viendo a su marido: “Bebé, gracias por este álbum increíble que produjiste para mí, eres el mejor, sigues siendo mi mayor inspiración”.

Emilio Estefan habló después en inglés, recordando los orígenes de la carrera de ambos.

“Lo único que puedo decirles es que hace 50 años fuimos de los primeros grupos en grabar bilingüe; me enorgullece que lo hubiéramos hecho con los dos idiomas (inglés y español)”, manifestó. “Me enorgullece ser latino, muchas gracias”.

Con este Grammy, Gloria Estefan suma cinco Grammy y cinco Latin Grammy, incluido uno por álbum tropical tradicional, el cual obtuvo en noviembre por “Raíces”.

Momentos después, tras bambalinas, Gloria Estefan expresó su temor sobre el destino de menores de edad en centros de detención migratorios.

“Tengo miedo”, dijo Estefan. “Hay cientos de niños en centros de detención. ... No reconozco a mi país en este momento”.

Otros latinos se pronuncian contra políticas migratorias actuales en Estados Unidos

Por su parte, el cantante estadounidense y líder cristiano evangélico Israel Houghton, de la agrupación Israel & New Breed, aprovechó su triunfo en la categoría de álbum de música cristiana contemporánea por el álbum en español “Coritos Vol. 1” para enviar palabras de apoyo a los hispanos en Estados Unidos, temerosos en este momento ante la mano dura del gobierno de Trump contra la inmigración.

“Somos parte de un reino que no puede ser derrumbado”, señaló Houghton en inglés. “Sean amables con la gente en su comunidad, amén”.

Gonzalo Rubalcaba fue otro de los ganadores que se expresaron a favor de la comunidad hispana.

“Me gustaría pedir amor, apoyo y respeto para cada latino y extranjero que viene a este país”, dijo al recibir su premio a mejor álbum de latin jazz por “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, un Grammy que comparte junto con Yainer Horta y Joey Calveiro.

Otros artistas como Joni Mitchell y Khelani lucieron prendedores para protestar por la presencia del ICE en algunas ciudades.

Grammy para “Papota”

Al ganar su primer Grammy, en la categoría de álbum de rock o música alternativa latina por “Papota”, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso recibió su trofeo vestido con trajes kaki de estilo futurista.

“A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!”, manifestó Paco Amoroso.

“Papota” es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut “Baño María”. Su gramófono se suma a los cinco Latin Grammy que ganaron en noviembre por “Papota” y algunas de sus canciones.

La Premiere también tuvo como ganadora a Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera”; Carín León, quien consiguió el gramófono de álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)” (su segundo Grammy en su segunda nominación), y los astros brasileños Caetano Veloso y Maria Bethânia, quienes se impusieron en la categoría de álbum de música global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”. Estos ganadores no estuvieron presentes en la ceremonia.

La noche de Gabriela Ortiz

La compositora mexicana Gabriela Ortiz tuvo una noche extraordinaria, pues su obra “Ortiz: Yanga” se llevó los premios de interpretación coral y compendio clásico, mientras que ella obtuvo el premio de composición clásica contemporánea por “Ortiz: Dzonot”, una obra inspirada en los cenotes mayas.

“Están siendo gravemente dañados por contaminación y un desarrollo turístico descontrolado”, leyó Ortiz en inglés en su discurso de agradecimiento por el premio para Dzonot. “A través de la música quería honrar su belleza y resistencia y al mismo tiempo crear consciencia sobre lo que está en riesgo”.

Ganadores 2026

Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026 otorgados el domingo en Los Ángeles.

— Álbum del año: “Debí tirar más fotos”

— Grabación del año: “luther”, Kendrick Lamar y SZA

— Canción del año (premio a los compositores): “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

— Mejor nuevo artista: Olivia Dean

— Compositor del año, no clásico: Amy Allen

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

— Mejor interpretación pop solista: “Messy”, Lola Young

— Mejor álbum pop vocal: “Mayhem”, Lady Gaga

— Mejor álbum de rap: “GNX”, Kendrick Lamar

— Mejor álbum de country contemporáneo: “Beautifully Broken”, Jelly Roll

— Mejor interpretación de rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

— Mejor álbum de country tradicional: “Ain’t In It For My Health”, Zach Top

— Mejor álbum de R&B: “Mutt”, Leon Thomas

— Mejor álbum de música dance/electrónica: “EUSEXUA”, FKA twigs

— Mejor álbum de rock: “Never Enough”, Turnstile

— Mejor álbum de música alternativa: “Songs of a Lost World”, The Cure

— Mejor álbum de jazz vocal: “Portrait”, Samara Joy

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

— Mejor álbum de latin jazz: “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

— Mejor álbum de góspel: “Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed

— Mejor álbum de pop latino: “Cancionera”, Natalia Lafourcade

— Mejor álbum de música urbana latina: “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Palabra de to’s (seca)”, Carín León

— Mejor álbum latino tropical: “Raíces”, Gloria Estefan

— Mejor interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny

— Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso y Maria Bethânia

— Mejor interpretación de música africana: “Push 2 Start”, Tyla

— Mejor álbum de reggae “BLXXD & FYAH”, Keznamdi

— Mejor álbum de declamación de poesía: “Words for Days Vol. 1”, Mad Skillz

— Mejor álbum de comedia: “Your Friend, Nate Bargatze”, Nate Bargatze

— Mejor álbum de teatro musical: “Buena Vista Social Club”

— Mejor interpretación coral: “Ortiz: Yanga”

— Mejor compendio clásico: “Ortiz: Yanga”

— Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Sinners”, varios artistas

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Golden”, de “KPop Demon Hunters”

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (premio para los compositores): “Sinners”, Ludwig Göransson

— Productor del año, no clásico: Cirkut

— Mejor video musical: “Anxiety”, Doechii

— Mejor película musical: “Music by John Williams”

— Mejor portada de álbum: “Chromakopia”