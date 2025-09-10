A los 31 años dejó de existir el activista conservador Charlie Kirk tras recibir un disparo en el cuello frente a unos dos mil asistentes en la Universidad Utah Valley (UVU), este 10 de septiembre de 2025. Él se encontraba en un evento universitario cuando fue víctima de un atentado. Pese a que lo evacuaron al Timpanogos Regional Hospital, donde se encontraba en situación crítica, su cuerpo no resistió y murió.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, escribió Trump en Truth Social.

Esta captura de pantalla de un video muestra a personal de seguridad cargando al joven activista e influencer de derecha Charlie Kirk tras recibir un disparo durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025 (Foto: Jeremy King / UGC / AFP)

LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO SOBRE EL ATENTADO A CHARLIE KIRK

Como parte de su gira de regreso a Estados Unidos, Charlie Kirk se presentó en la Universidad de Utah, donde atendía su mesa insignia “Demuéstrame lo equivocado”. Solamente pasaron unos cuantos minutos después de que comenzó a hablar cuando se oyeron disparos.

Emma Pitts, reportera de Deseret News, contó a CNN que tras el ataque vio al conservador desplomarse. “Su cuello como que giró y vimos sangre de inmediato. Parecía que de inmediato salió muchísima sangre de su cuello”.

Después del disparo, la multitud se llenó de pánico, comenzó a gritar y a dispersarse, mientras salían del recinto universitario.

Eva Terry, otra reportera de Deseret News, relató a CNN que el ataque ocurrió el momento en el que a Kirk le preguntaron sobre la cantidad de atacantes transgénero que había, luego de responder, le volvieron a hacer una pregunta respecto a atacantes en general y antes de que contestara le dispararon.

Por su parte, Raydon Dechene, quien estaba en la primera fila de la presentación, contó a People el momento del ataque: “Estaba a mitad de una frase. De repente, oí un chasquido y vi que su cabeza caía hacia atrás y la sangre le salía a borbotones del cuello. Sentí como si el disparo viniera desde atrás de mí”.

Debido a que el atacante disparó una vez contra una sola persona, se considera que se trató de un ataque dirigido contra Kirk, informó Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

A raíz de la muerte de su gran aliado, el presidente Trump ordenó que “todas las banderas estadounidenses” se izaran a media asta en honor a Charlie Kirk hasta el domingo a las 6 p.m.

La bandera estadounidense ondea a media asta en el tejado de la Casa Blanca en honor al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado a tiros en Washington, DC, el 10 de septiembre de 2025 (Foto: Saul Loeb / AFP)

TODAVÍA NO HAY DETENIDOS

Hasta el momento no se ha detenido a la persona que disparó a Kirk, tampoco se ha recuperado el arma que se usó para acabar con la vida del joven conservador, señaló a CNN un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el asunto.

Se sabe que los alguaciles están listos para iniciar la búsqueda del atacante, aunque todavía no fueron desplegados.

Cabe mencionar que tras el ataque a Kirk, se detuvo a un sospechoso, pero luego se supo que no era el autor del disparo.

“Fue liberado de la custodia después de que identificamos que no coincidía con el sospechoso del tiroteo y no era una persona de interés precisa. Sin embargo, ha sido fichado en la cárcel del condado por el Departamento de Policía de la Universidad de Utah Valley por obstrucción a la justicia. Todavía tenemos una investigación en curso para la persona de interés”, dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

¿QUIÉN FUE CHARLIE KIRK?

Charlie Kirk saltó a la fama en 2012 cuando fundó Turning Point para defender la política conservadora en los campus de las escuelas secundarias y las universidades; asimismo, fue una voz influyente en el universo MAGA (Make America Great Again). Por tal motivo, era un rostro habitual en los medios de comunicación para compartir sus opiniones sobre diversos temas en especial del Gobierno de Trump y la libertad de expresión.

Tenía su podcast “The Charlie Kirk Show”, que duraba tres horas, con el que se convirtió en aliado de Donald Trump, quien no dudó en nombrarlo en 2020 como miembro de una comisión que promueve la “educación patriótica”.

En 2021, se casó con la podcaster y ex Miss Arizona Erika Frantzve con quien tuvo dos hijos: una niña nacida en 2022 y un niño que llegó a este mundo en 2024.