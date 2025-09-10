Turning Point USA es la organización que fundó el activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk, quien falleció el 10 de septiembre, tras recibir un disparo en una universidad de Utah. Conoce cuál es la misión de su proyecto estudiantil, que hoy en día es una fuerza decisiva dentro de la política juvenil conservadora en Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, estaba hablando en un debate organizado por la organización en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando le dispararon. No se conoció en lo inmediato su estado de salud hasta que el presidente Donald Trump anunció su fallecimiento. Sin embargo, deja un legado: la organización que conecta con el ala más activa del conservadurismo.

¿QUÉ ES TURNING POINT USA Y CUÁL ES SU MISIÓN?

Turning Point USA (TPUSA) es una organización fundada en Chicago, en 2012, por Charlie Kirk, cuando apenas tenía 18 años. Su misión, según expresa es su propia página, es “identificar, educar, entrenar y movilizar a estudiantes en defensa de los principios de libre mercado, gobierno limitado y responsabilidad fiscal”.

Su estrategia no solo se centra en debates políticos, sino también en la construcción de una cultura juvenil que presenta al conservadurismo como un estilo de vida atractivo para los estudiantes que buscan comunidad y activismo.

Charlie Kirk fue una de las voces más reconocidas de la derecha juvenil en Estados Unidos. Sin pasar por la universidad, Kirk saltó de la militancia estudiantil a convertirse en “fundador y rostro de TPUSA”, un movimiento que con el tiempo se transformó en una plataforma política con alcance nacional.

La cercanía de Kirk con el presidente Donald Trump y con figuras influyentes del Partido Republicano le dio dado un papel clave en la estrategia electoral para captar a jóvenes votantes en estados decisivos.

EL CREMINTO Y ALCANCE DE TURNING POINT USA

En poco más de una década, TPUSA pasó de ser un pequeño proyecto de activismo universitario a manejar un presupuesto multimillonario. Solo en 2023, la organización declaró ingresos superiores a los US$81 millones, lo que la convierte en uno de los grupos conservadores juveniles más poderosos de la historia reciente.

La organización asegura que hoy es la “mayor y más rápida red de jóvenes conservadores en EE.UU.”, con capítulos en más de 3,000 escuelas secundarias y universidades.

TPUSA ha conseguido instalarse como una fuerza juvenil capaz de disputar el relato cultural en los campus y llevar a miles de estudiantes a involucrarse en la política conservadora.