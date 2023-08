Consejos para tener éxito en la búsqueda de empleo

Si has tenido que abandonar un empleo porque la empresa en donde laborabas pasaba por una etapa de reestructuración o cambio en la organización y decidieron no contar contigo, no te preocupes, este es un episodio de transición laboral. No está mal dejar un empleo, lo que sí está mal es no hacer nada por encontrar otro y caer en el pesimismo. En ese sentido, ser proactivos en la búsqueda de oportunidades laborales permitirá acelerar su reingreso al mercado laboral.

Según LHH DBM Perú, en el primer trimestre del 2023, el 94% de candidatos que encontraron trabajo mediante los programas de transición laboral (Outplacement) igualaron o mejoraron sus cargos. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Fernando Miranda, Consultor Asociado de LHH DBM Perú, nos habla acerca de la importancia de la proactividad para recolocarse laboralmente aún en tiempos difíciles.

Además, el experto recomienda realizar un estudio de mercado a profundidad a las empresas, tener clara nuestra oferta de valor, es decir, de qué manera puedo aportar a las empresas que me contraten para apoyar al logro de sus objetivos; gestionar mejor las redes de contactos y estar más conectados con la información del mercado y lo que sucede en el país.

También, precisó que se debe identificar a las empresas que están en el mercado y en el que puedan apreciar más su propuesta de valor y donde encaje mejor su perfil. Asimismo, empresas que tengan mayor potencial de crecimiento o que se encuentren en una situación financiera óptima.

“Necesitamos enfocarnos en las noticias positivas y asumir un rol proactivo y positivo en nuestro proceso de recolocación, esto generará una gran diferencia respecto a la oferta de profesionales que se quedan paralizados en las malas noticias y en el desánimo”, puntualizó.

