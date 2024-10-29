Las empresas buscan identificar los riesgos climáticos a los que podrían enfrentarse. (Crédito: Imagen creada con IA)
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

(Texto originalmente publicado en octubre 2024) Que los incendios forestales se estén intensificando en los últimos años es el síntoma más visible de un planeta que se calienta demasiado rápido. “Las predicciones advierten que el 50% de los glaciares ubicados entre Lima y Junín desaparecerá para el 2050, lo que afectará el abastecimiento hídrico de las grandes ciudades”, dice Pedro Rau, investigador principal del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la UTEC.

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