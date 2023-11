A mediados de este mes, el titular del Minem expondrá en la CADE Ejecutivos 2023 sobre las propuestas y compromisos entre sector privado y Estado para recuperar la inversión minera y el uso efectivo de los fondos para el desarrollo en las regiones.

-¿Qué expectativa tiene de su participación en este evento en Australia?

Para nosotros como país minero (este evento es) importante porque nos permite un acercamiento con los inversionistas del sector que manejan proyectos en Perú como MMG a cargo de Las Bambas, que tiene aquí su sede principal; también BHP que opera la mina Antamina y Strike Resources, a cargo de Hierro Apurímac, entre otras empresas que hacen exploración minera.

-¿Qué proyectos ofrece el Perú a los inversionistas interesados?

En exploración minera manejamos 70 proyectos en 16 regiones, que conllevan una inversión de US$ 521 millones. Además, hablamos de 46 proyectos con potencial de iniciar su explotación en los próximos diez años, con una inversión de US$ 53,130 millones en 17 departamentos. Eso es lo que queremos mostrar en este evento. Tenemos el 98.6% del territorio por explorar, es decir, somos un país con muchos recursos por extraer.

-Una de las acciones que se ha destacado recientemente para la minería es la Ventanilla Única Digital. ¿Qué avances tiene?

Después de haber hecho un análisis exhaustivo de la problemática que se tiene para las inversiones y qué las dificulta, uno de los puntos que hemos encontrado que recibe más reclamos es el tema de la tramitología. Hemos tomado acción al respecto y ya se emitió un Decreto Supremo (DS) que nos permite trabajar en la Ventanilla Única Digital.

-¿En qué consistirá ese mecanismo?

El titular minero ingresará su solicitud (para aprobación de un instrumento ambiental en busca de abrir una nueva mina o ampliar la actual) a través de la Ventanilla Única (a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace), que seguirá un proceso en determinados plazos y donde los permisos se tramitarán en paralelo. Ya no en forma consecutiva en una u otra entidad, sino en un esquema de fast track, a fin de reducir los tiempos (de emisión de la autorización).

-¿Por qué demora la emisión de los permisos para esa actividad?

Anteriormente, para un proyecto los permisos podían demorar algo más de dos años y eso sucede porque algunas áreas del Gobierno vinculadas con la tramitología no estaban dando la atención esperada por el sector privado.

-¿Cómo se va a resolver eso?

Dentro de las medidas que estamos adoptando se ha potenciado a esas áreas asignándoles mayor presupuesto y mayor personal para que puedan avanzar más rápido.

-¿Qué procesos está acelerando el propio Minem?

En paralelo estamos trabajando en la Ventanilla Única liderada por el Minem (que tiene que autorizar la fase de exploración y cierre de minas) de tal manera de que se puedan formar grupos de trabajo multisectoriales donde intervienen las entidades encargadas de emitir los permisos.

-¿Qué pasos han dado en la implementación de ese mecanismo?

Ahora estamos empezando a emitir algunos decretos que nos permiten trabajar con comités y equipos de trabajo formalmente. Esperamos antes de fin de año tener ya buenas noticias para la implementación de esta ventanilla. Sin embargo, eso no significa que desde ahora no estemos priorizando los permisos.

-¿Cómo los están priorizando?

Estamos trabajando de manera conjunta y articulada con los otros ministerios (vinculados al tema) para que los proyectos que se estén evaluando se aceleren. Eso va a empalmar en el momento que tengamos la parte normativa ya concluida.

Participación de los gremios empresariales

-La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) ha planteado que los empresarios participen en esta nueva regulación de los permisos, ¿lo han contemplado?

Estamos estableciendo un cronograma que en su momento lo vamos a conversar, que incluye la opinión de los gremios de sector minero privado. Para nosotros es importante conocer su punto de vista y dónde ellos consideran tienen los mayores problemas en forma permanente. Eso es parte de nuestro programa.

-Un aspecto al que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) atribuye el freno a las inversiones en exploración minera es a la norma ambiental que regula esa actividad que establece el silencio administrativo negativo. Es decir, si no hay respuesta estatal, no hay proyecto. ¿Eso se puede resolver?

Por supuesto. Nosotros queremos que, al revés, si no hay respuesta (del Estado), el proyecto continúe su camino. Para eso, la Ventanilla Única establece procedimientos y tiempos para cada etapa. El empresario va a saber cuándo empieza y cuándo termina (su trámite).

Masificación del gas natural

-¿Qué avances tienen en los proyectos para la masificación, por ejemplo, en el transporte y construcción de las redes locales de gas en regiones donde aún no hay concesiones para su distribución?

Hay un compromiso del Minem para que, a fines de noviembre se firmen los convenios con las empresas que van a iniciar los trabajos en lo que antes se denominaba el proyecto de las siete regiones (Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali).

-¿Qué otros procesos se desarrollan en ese objetivo?

En esta semana debemos salir a firmar los contratos en cada región para que el pueblo esté enterado y trabajando articuladamente con los gobiernos regionales como se viene haciendo por el tema de los permisos.

-¿Por qué hay demoras en este proceso?

Lo que nos está demorando es que hay que asignar propiedades para que instale las plantas donde van a llegar el gas en forma virtual (en cisternas especiales). Lo que estamos haciendo ahora es el concurso para que hagan las redes (con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE) de forma que podamos entregar el gas en cada zona de una manera virtual y con eso podemos incorporar a todo el sur del país con ese beneficio.

-¿Quién va a operar esas redes? ¿las mismas constructoras?

El contrato lo va a ejecutar la compañía que gane el proceso. Ellos van a administrar las redes que se construyan en las siete regiones. Los gobiernos regionales nos ayudarán en eso, pues todos tenemos interés en que llegue rápido el gas natural.

Petroquímica

-¿Han definido mejor cómo se va a hacer realidad la industria petroquímica en el país?

En Australia hemos tenido una reunión con el CEO de la empresa Orica una de las más grandes del mundo que elabora productos (petroquímicos) para la minería, y nos ha ratificado su confianza de invertir en el Perú.

-¿Qué pasos efectivos está dando su sector en esa definición?

Ahora que nuestro equipo en el Minem ya se completó -ya se designó al viceministro de hidrocarburos-, formamos un equipo de asesores especialistas en tema de gas que iniciaron trabajos para que dentro de muy poco sostenga reuniones continuas (para definir este tema).

-¿Qué va a determinar ese equipo?

En vista de que no solo Orica es la única interesada en desarrollar proyectos petroquímicos, sino que hay otras firmas extranjeras que también tienes interés, vamos a trabajar para establecer cuántas plantas de esa industria se podrían desarrollar. Consideramos que todas las interesadas deben tener las mismas oportunidades.

-¿Eso significa que van a sacar una licitación para la petroquímica?

Aún hay algunos temas que tenemos que coordinar con los productores de gas (el consorcio Camisea) y los concesionarios del transporte (TGP). Entonces, eso es lo que empezamos a trabajar y esperemos que eso se solucione rápido.

-¿Se requiere alguna regulación adicional para poner en marcha esa industria?

Un proyecto de esa magnitud, con inversiones de entre US$1,500 a $2,000 millones que puede costar cada planta petroquímica requiere medidas para que ellos (los inversionistas) puedan recuperar su inversión, en no más de 20 años. En la firma de los contratos para la petroquímica tenemos que ver ese aspecto y como hay terceros (interesados) vamos a tener que coordinar con ellos el trabajo que está haciendo nuestro equipo.

-¿Se decidió cómo se va a llevar el gas para una petroquímica en el sur? Es decir, ¿van a extender el ducto de Contugas por la costa o hacer el gasoducto al sur por la sierra?

Queremos hacer los dos gasoductos, el de la costa y también el de la (sierra) sur. Cada uno de ellos tiene su propio objetivo.

Hidrocarburos

-Quedó pendiente determinar qué pasará con el Lote X, cuyo contrato con CNPC vence el 2024. ¿Petroperú insiste en que ese lote pase a la empresa o Perupetro lo sacará a licitación?

No es que Petroperú quiere o no quiere. Se trata de que el Estado peruano ha decidido que no es conveniente que los contratos que están terminando continúen en (manos de) las mismas (operadoras privadas) un solo día más. Y Petroperú está recibiendo ese encargo de operar los lotes.

-¿Por qué razón?

Dado como se han manejado (esos yacimientos) en los últimos 30 años en que se han prácticamente terminados las reservas, no ha habido inversiones. Las empresas en las zonas donde han trabajado han dejado mucha pobreza. Viendo eso, el Estado ha decidido que esos lotes se retornen al Estado por ahora, hasta que hagamos los contratos de largo plazo.

-¿Hay preocupación por las inversiones en exploración en esos yacimientos, que requieren nuevos pozos, pero desde hace dos años no se perfora un solo pozo exploratorio en el Perú?

Claro, y ahora quieren que el Estado lo haga, cuando no lo han hecho los privados durante tanto tiempo. No lo han hecho y por eso es que estamos tomando acciones radicales para cambiar eso, sino vamos a seguir igual.

Situación de Petroperú

-¿Cuándo finalmente se terminará las pruebas para la nueva refinería de Talara?

La información que manejamos es que estaban en la última unidad, que es de flexicoking. Estaban ya por iniciar, volviendo a arrancar con los licenciadores y fabricantes, y se espera que en la quincena de este mes esa unidad complete sus pruebas y pueda pasar formalmente a la empresa.

-¿Petroperú, al que le han vuelto a rebajar la calificación y ahora se sabe que afronta pérdidas (de US$ 530 millones a setiembre), siempre va a requerir apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Con la alta rentabilidad que va a lograr Petroperú con la nueva refinería de Talara -de US$36 por barril- va a empezar a cubrir sus necesidades y los gastos que requiere para llevar los combustibles donde se subsidia (su transporte a los consumidores).

-¿A qué se debe la pérdida que afronta ahora?

Se le han venido ya los compromisos de pago. Recordemos que hemos tenido más de 3 años parada la planta. Ahora con la refinería funcionando genera un flujo positivo, pero primero tiene que recuperar las pérdidas que ha tenido en todos estos tres años y cómo se entenderá ese es un proceso que no es inmediato, es paulatino.

-¿Desde cuándo entonces se verían resultados positivos?

Terminada ya la entrega de las unidades, eso (el flujo positivo) se va a ir incrementando. Tengo entendido que ya en septiembre la curva de ganancias (de la empresa) salió hacia arriba. Obviamente todavía sigue en negativo, pero ya volteó hacia arriba. Solamente en octubre va a pagar más, y esperamos que para fin de año ya la empresa esté “en azul” y pueda cumplir su papel social (llevar combustibles a zonas alejadas).

