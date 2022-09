En el primer semestre del 2022 la exportación de pisco ascendió a US$ 4.6 millones, lo que significó una variación positiva de 81%, respecto al mismo periodo del año anterior cuando el monto ascendió a US$ 2.5 millones, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Estados Unidos se mantiene como el líder indiscutible en el ranking de destinos al sumar US$ 2.01 millones, lograr un incremento de 36.6% y concentrar el 43.4% del total.

Le siguió España (US$ 481,000), Países Bajos (US$ 388,000), Francia (US$ 255,000), Bélgica (US$ 245,000) y Alemania (US$ 174,000) de un total de 35 destinos.

Dentro del top ten resaltaron por su crecimiento de tres dígitos Alemania (757.6%), Francia (697%), Bélgica (498.1%), Colombia (335.8%), España (278.7%) y Reino Unido (238.4%).

La institución gremial señaló que la mayor demanda obedece al reconocimiento de la calidad de la bebida de bandera por parte de los consumidores. Sin embargo, consideró crucial seguir trabajando a fin de mejorar su posicionamiento en otros destinos de Europa y Asia.

En ese sentido, anunció que un grupo de empresas pisqueras participarán en la próxima edición de la feria Expoalimentaria, a realizarse del 21 al 23 de septiembre en el centro de convenciones del Jockey Club.

Según la nota de inteligencia comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, a medida que los consumidores de bebidas espirituosas continúan buscando entre sus opciones diferentes sabores, olores y experiencias, el crecimiento de la demanda del destilado se presentará favorable, más aún considerando la diversidad de uvas pisqueras.

Consideró que el pisco ofrece un gran potencial en los mercados europeos como Francia, Reino Unido, Países Bajos y España, en especial para aquellos que hayan recibido reconocimientos y premios en ferias internacionales de cata.

-Anual-

Según el CIEN-ADEX, entre el 2017 y el 2021, la exportación del destilado se expandió a un promedio anual de 3.1%.

En el 2021 ascendió a US$ 7.2 millones, lo que representó un crecimiento de 81.6% respecto al año anterior (US$ 3 millones 974 mil).

El monto del 2021 fue el más alto de los últimos 10 años, seguido del 2019 (US$ 6.7 millones), 2017 (US$ 5.6 millones) y 2018 (US$ 5.5 millones).

En el 2021 la bebida bandera llegó a 38 países cuyo ranking fue liderado por EE.UU., seguido de España, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Australia, Colombia, Alemania y Argentina.

Las principales empresas exportadoras en el primer semestre del año son Bodegas San Isidro S.A.C., Viña Tacama S.A., Destilería La Caravedo S.R.L., Santiago Queirolo, Bodegas San Nicolás S.A., Macchu Pisco S.A.