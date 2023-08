Dichas utilidades sumaron, en el periodo abril-junio, US$3,722 millones, lo que significó un aumento de US$ 569 millones respecto a similar periodo del año pasado.

Este resultado se concentró en los sectores industria, servicios y minería. Por el contrario, el sector hidrocarburos registró menores utilidades.

Las posibles razones

Las mayores utilidades de las empresas con participación extranjera se dan en un contexto de reducción de los principales costos de producción (combustibles e insumos industriales), de mayor holgura en la cadena de producción internacional y menores costos de transporte (fletes marítimos internacionales); ello a pesar de la contracción de la demanda interna, consigna el último Informe Macroeconómico del BCRP.

“Lo que pensaría es que como la inflación está cediendo, esto también hace que los costos para las empresas se hayan reducido. Eso ayuda a que sus resultados mejoren frente a trimestres anteriores. Más un entorno donde no necesariamente reinvierten en gran medida, sino hay algo más de cautela, eso puede estar haciendo que los resultados sean más positivos”, explicó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Agregó que “esta es una imagen particular del segundo trimestre porque aún la economía está fría. No es que las utilidades correspondan a un mayor dinamismo y que la situación mejora, sino que hay una especie de cautela, tal vez de no hacer todo el gasto, de evitar algunos de estos ahora”.

Falta reinversión

Para Elmer Cuba, socio de Macroconsult, la explicación de los resultados depende de cada empresa. Sin embargo, con una mirada general, “lo que está detrás no son solo buenos resultados en algunos sectores, sino que no hay mucho espacio para la reinversión”.

“Cuando hay espacio, no remesas utilidades sino que “guardas caja” para reinvertir. Solamente remesas no es algo bueno, quiere decir que no hay proyectos rentables en el corto plazo. Pero cada sector tiene su propia historia”, argumentó.

Cuba detalló, incluso, que “si son industrias extranjeras en fase de maduración y están sacando buenas utilidades, son buenas noticias porque, además, implica un alto Impuesto a la Renta (IR). Pero si son industrias que aún no están maduras y que se encuentran en proceso de expansión, pero no están reinvirtiendo, son malas noticias”.

Para Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas y principal de Thorne & Associates, se podría explicar el resultado del segundo trimestre por la disminución del riesgo político. No obstante, “es algo que hay que revisar con la data y el documento no da suficiente evidencia”.

Los sectores

En la industria destaca un efecto base del segundo trimestre de 2022 (en dicho periodo se registró solo US$ 65 millones de utilidades), de la refinación de petróleo donde se registraron bajas ventas y altos costos de contención, limpieza e indemnizaciones.

En el sector minero, el incremento de utilidades está asociado principalmente a la recuperación de las exportaciones –luego de las interrupciones asociadas a las protestas sociales que afectaron las ventas del primer trimestre del año– y a las operaciones de un nuevo proyecto minero.

“En el sector minero, a pesar de las menores cotizaciones internacionales, el efecto de los mayores volúmenes exportados y los menores costos impactaron favorablemente en las utilidades del sector”, se indica en el reporte del BCR.

Cabe recordar que en el primer tramo del año, las exportaciones mineras cayeron 8%. Sin embargo, tras el resultado del segundo trimestre, acumularon un incremento de 4% en el primer semestre del 2023.

Además, la actividad minera actual incorpora en sus números a Quellaveco, que ya representa el 10.5% de la producción de cobre en la primera mitad del año, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Por el lado de las mayores utilidades del sector servicios, estas corresponden a empresas de servicios financieros y de telecomunicaciones.

En contraste, las empresas del sector hidrocarburos registraron menores utilidades, afectadas por los menores precios de los hidrocarburos, como el petróleo y gas.

Renta de factores: El déficit de ingreso primario (renta de factores) ascendió a US$ 3,768 millones, superior en US$ 281 millones al de igual periodo del 2022. Esto se explicó, justamente, por las mayores utilidades.

