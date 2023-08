La última iniciativa fue presentada por José Luna Gálvez (de Podemos Perú), quien el pasado 24 de agosto ingresó un nuevo proyecto de ley para que se autorice el retiro de hasta S/ 19,800 (4 UIT) de los fondos de las AFP.

El parlamentario mencionó que es necesario su pronta evaluación y debate para mitigar el daño que sufren las familias, en especial las de menores recursos. Estimó que beneficiará a casi 9 millones de personas, que podrán disponer parcialmente de su dinero o moverlo a una entidad financiera.

Al respecto, César Revilla (Fuerza Popular), nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso, confirmó a Gestión que los proyectos de retiro de AFP estarán en la agenda durante su periodo. Detalló que la próxima semana, se debatirá el plan de trabajo.

“Todos los temas que presenten los congresistas se tienen que tocar y debatir, indistintamente quien sea el presidente de la comisión. Lo que sí desde la presidencia vamos a preocupar trabajar de manera ordenada y en pro de la mayoría de peruanos”, sostuvo.

Precisó que, en el debate, se tomará en cuenta de cómo ayudarán a las personas más vulnerables y evaluarán si los indicadores macroeconómicos se verán afectados con más salidas de pensiones .

“No se aprobará ningún dictamen a la ‘prepo’ y se consultará a todos los actores, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Asociación de AFP, frente de defensa y otros. Tenemos que tener un análisis técnico claro de los organismos, más el estudio que haremos. No tomaremos una decisión subjetiva. Veremos a quiénes realmente se benefician con este posible retiro”, argumentó.

Añadió que tratarán de realizar una fórmula para ayudar a los que más necesitan. “Uno de ellos podría ser a los que no tienen aportaciones de pensiones hace bastante tiempo. No hay un cierre a nada. No me niego al debate, pero con sustento técnico”, dijo.

El presidente de la Comisión de Economía también señaló que en su reciente periodo ha ingresado un proyecto de ley de retiro de AFP y se conversará para llegar a un consenso. Además, revisarán las anteriores iniciativas “con la mayor responsabilidad”.

“Veremos cómo manejamos este tema, a lo mejor, después del análisis, es el retiro de AFP, entonces, irá. No tenemos una negación, pero con debate serio y técnico”, replicó.

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, calificó de “populistas y “antitécnico” una nueva iniciativa de retiro de AFP, Revilla mencionó que solo trabajarán en proyectos “populares” para el beneficio de más peruanos.

Riesgos de endeudamiento: Moody’s

Para Jaime Reusche, vicepresidente y senior credit officer de Moody’s, hay un riesgo (en la calificación crediticia) para el Perú si siguen con los retiros de pensiones de las AFP.

Con esta medida, se encarecería el costo de endeudamiento del Estado como consecuencia de la liquidación de bonos en cartera de las AFP, apuntó.

“Nuevos retiros de pensiones de AFP serían negativos porque complicaría bastante el financiamiento del Gobierno”, afirmó.

Recordó que, el Gobierno en tiempo de pandemia del Covid-19 se financió en el exterior y recalibró la deuda del Estado más en moneda extranjera.

“Eso genera una vulnerabilidad, pero eso es lo que se tenía que hacer en un momento de crisis cuando se buscaba traer recursos desde afuera porque, por un lado, tenías al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) inyectando liquidez, mientras el fisco estimulando la economía. Si se financiaba internamente le restabas liquidez al BCR”, dijo.

Precisó que actualmente, en el corto plazo, se está recalibrando las fuentes de financiamiento local.

“Nuevamente se está dependiendo del mercado local, pero un pilar importante de financiamiento en el mercado doméstico son las AFP, entonces, si se siguen dando esos retiros se empezará a complicar más el costo y la composición del financiamiento del Gobierno nacional y eso puede ser un riesgo importante porque llegaría un momento que las AFP no podrán crecer”, comentó.

¿Cuántos se quedaron sin pensiones?

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) - con data a abril de este año- hay 2.4 millones de afiliados que no tienen saldo en su fondo de pensiones .

Detalló que el 60% de los fondos retirados (S/ 52,762 millones), lo hicieron personas de altos ingresos y que han tenido trabajo durante la pandemia.

Indicó que, en el largo plazo, la pensión futura de los afiliados que retiraron se reducirá en más del 40% en promedio.

“Si los 4.6 millones que mantienen por lo menos una UIT en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) deciden retirar el saldo, la mayoría de los afiliados al SPP tendría que empezar desde cero a ahorrar para su jubilación, poniendo en riesgo la protección en la etapa de vejez”, señaló en su boletín.

También señaló que se generaría un impacto negativo en las inversiones porque un nuevo retiro afectaría el ahorro jubilatorio de todos los afiliados (retiren o no).

“Las AFP se verán obligadas a vender los instrumentos más líquidos dentro del portafolio y con mayor perspectiva de rentabilidad, concentrando la cartera de inversiones en instrumentos locales y en otros poco líquidos”, refirió.

En esa línea, la SBS mencionó que los retiros anticipados del fondo de pensiones tendrán un impacto en la economía y el futuro del país, ya que se generará una mayor carga financiera a la sociedad, afectará considerablemente la atención de salud, al mercado de capitales.

Además, empeorará la calificación de riesgo país e incumplirá con las buenas prácticas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pudiendo afectarse el proceso de adhesión del país a este organismo internacional.

Entre las organizaciones extranjeras que rechazan los retiros de fondos de pensiones figuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

