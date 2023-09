En concreto, el BCRP afirma que un aumento de feriados en días laborables puede reducir el PBI en determinados sectores. En julio, consultoras como Macroconsult, estimaron que los cuatro nuevos feriados creados generarían una pérdida de 0.4 puntos porcentuales (pp) en el crecimiento del PBI anual.

Ahora el BCRP hace su propio cálculo: un feriado nuevo reduciría el PBI en 0.04 pp, según señala la entidad en su último Reporte de Inflación.

A pesar de ello, el Parlamento podría agregar más feriados, a partir de cuatro propuestas que estudia hoy la Comisión de Trabajo. Dos de ellas, ya cerca del pleno, aplicarían solo para áreas geográficas determinadas. ¿Son buenas alternativas? Gestión lo responde.

Impacto sectorial

El Congreso aprobó, hasta ahora, agregar cuatro eventos al calendario de feriados y días no laborables del año: el 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y el 9 de diciembre.

Como se sabe, frente a un feriado el turismo es el más favorecido, un sector que aún no se recupera del golpe pandémico. Además, otras actividades económicas asociadas levantan su producción, como pasa con los hoteles y restaurantes.

Pero no es así para todos los sectores, según el BCRP. La entidad señala que “los cuatro días no laborables adicionales recientemente aprobados podrían reducir el crecimiento del PBI en 0.16 pp en el primer año de implementación respecto al crecimiento que se tendría en ausencia de dichos feriados”, en su Reporte de Inflación de setiembre.

La caída general se debe, sobre todo, a que el sector no primario es particularmente susceptible ante la paralización del trabajo (ver gráfico).

Como se puede observar, los sectores más golpeados serían manufactura no primaria (-0.05 pp), comercio (-0.04 pp) y electricidad y agua (-0.03 pp).

Entender la dinámica de los rubros económicos listados es crucial para entender por qué serían perjudicados por un feriado. Aunque Pamela Chávez, economista del Sistema de Información de Macroconsult, agrega un factor más a considerar: el nivel de formalidad.

“Para acogerte a un feriado debes ser formal. En construcción, por ejemplo, tienes la autoconstrucción, que carga cierta informalidad y no se detiene por decreto. Incluso si fuesen todos formales y no parar sus actividades, igual genera un costo adicional al empleador a nivel operativo y en sus márgenes empresariales”, explica a Gestión.

En otros rubros, el grado de presencialidad también puede agravar o atenuar el impacto económico de un feriado. “En el caso de los servicios financieros las actividades en agencias se cierran y eso puede tener un efecto negativo, tal vez no tan fuerte por la digitalización del sector, pero existente”, sostiene Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Odar precisa también que el BCRP se fija solo en el primer año de aplicación de los feriados porque solo en esa temporalidad se siente realmente su impacto en el PBI. “Si no, estarían comparando un año con feriado con otro igual”, agrega.

¿Más feriados?

La Comisión de Trabajo, la instancia congresal revisar los proyectos que buscan aprobar feriados y días no laborables, podría agregar hasta tres más próximamente (ver gráfico).

Los dos más avanzados reúnen una característica interesante: no aplicarían a todo el país. El proyecto del congresista Wilson Quispe, que propone un día no laborable compensable para Puno opcional para el privado, está en la orden del día del pleno, es decir, espera ser agendado para su votación en la última instancia del Congreso.

El otro ya cuenta con dictamen de la citada comisión. A propuesta del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, se busca establecer un día no laborable compensable para el público y privado en regiones de la selva como Loreto, Ucayali y Amazonas.

Gestión buscó a Pasión Dávila, congresista del Bloque Magisterial y presidente de la Comisión de Trabajo para conocer si priorizaría el debate de estos proyectos en el pleno.

En respuesta, el congresista señaló que dejará que la Mesa Directiva los agende. “Se tramitarán según como vayan llegando. De todos irán sin distinción”, respondió.

A Chávez, estas propuestas no le parecen desatinadas. “Cada región tiene su propia cultura y algunas dependen más del turismo. Su impacto sería acotado, a diferencia de si paralizaran todo el país. No es mala idea focalizarlos”, considera.

Sin embargo, Odar cree que, si bien estas propuestas no generarían efectos negativos, su misión de dinamizar la economía no se alcanzaría. “Podría limitar su efecto reactivador al ser regional. El resto del país seguiría trabajando, no podrías viajar hacía allá, a menos que pidas vacaciones”, resalta.

El BCRP en su análisis propone evaluar periódicamente los efectos de establecer feriados nacionales forzosos. Como alternativas, recoge a los “feriados flotantes” aplicados en Canadá, donde las empresas en conjunto con sus trabajadores determinan la distribución de los días de descanso anuales.

Precisamente, la Comisión de Trabajo tiene un proyecto relacionado que desde mayo espera ser dictaminado: uno que busca establecer “puentes festivos”, de la congresista Adriana Tudela.

De cara al PBI, Chávez señala que esta propuesta acotaría su impacto negativo. “Los puentes darían mayor previsibilidad porque permiten acordar y distribuir convenientemente los días de descanso. En el peor de los casos, si todo el privado acata, pero es compensable, sería una suma cero”, anticipa.

Odar concuerda, pero cree que debe precisarse qué feriados son más sencillos de mover. “Lo más factible es hacerlo con los cuatro nuevos que regirán el próximo año. Algunos no podrán moverse, como Fiestas Patrias, pero sí algunos cívicos. Pegarlos al fin de semana lograría un efecto favorable”, resalta.

