Según datos cruzados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se registraron US$ 1,065 millones en divisas por turismo receptivo entre enero y marzo del 2024. Esa cifra es superior en 41% al primer trimestre del 2023, cuando ingresaron US$ 755 millones.

Buenas sensaciones

El año pasado cerró con US$ 3,678 millones totales en ingresos en divisas por turismo. Con ello, aún quedó por debajo de lo obtenido en 2019: US$ 4,704 millones.

El Mincetur recordó a este diario que esperan registrar este año US$ 1,314 millones más en divisas por turismo extranjero que el 2023. Con ello, la expectativa del ministerio sería registrar US$ 4,992 millones al cierre del 2024, lo que superaría en 6.1% al 2019 (US$ 288 millones), marcando así finalmente la recuperación tras la pandemia.

Al respecto, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) confía en que este año podría, finalmente, equiparase el nivel de divisas extranjeras por turismo registradas antes de la crisis sanitaria.

“Estamos cerca. Sin cambios económicos muy fuertes, probablemente terminaríamos el año en cifras muy similares al 2019. En otros países el ingreso de divisas ha disminuido tras la pandemia. Hace poco recibimos la visita de la Cámara de Comercio de Uruguay. Sus divisas han caído en 15%, aunque ya tenían el flujo de arribos extranjeros de antes”, señala Carlos Loayza, gerente general del gremio a Gestión.

Para Loayza, el caso anterior demuestra que el Estado peruano debería enfocarse en tener como referencia de éxito en turismo receptivo no solo a la llegada de turistas extranjeros.

“Hoy estamos más cerca de la meta en divisas que en cantidad de visitantes. Eso plantea un gran potencial para seguir creciendo. Recordemos que el primer trimestre es bajo para el turismo receptivo, lo que hace más alentador el resultado del primer trimestre del 2024″, recalca.

Desde ComexPerú se suman a estas buenas sensaciones de Canatur. El gremio resalta que lo registrado en entre enero y marzo de este año es superior al ingreso promedio de divisas por turismo receptivo durante el primer trimestre, incluso desde antes de la pandemia. Entre 2015 y 2019 fue de US$ 1,042 millones.

“Los datos hablan de un 94.4% de recuperación. Después de la pandemia se incrementó el gasto de turistas extranjeros en Perú. Según PromPerú, el turista estadounidense, segundo destino de más importancia, ahora gasta US$ 2,000 promedio en una visita. En 2019 era US$ 1,500″, afirma Marcelo Huaquisto, analista de Estudios Económicos de ComexPerú.

Por ese nuevo nivel de gasto, Huaquisto considera que, de continuar la tendencia, Perú recuperaría su nivel de ingreso de divisas prepandemia este 2024, incluso a pesar de que no se alcance la meta de visitas.

“El Mincetur tenía una proyección inicial de 3.2 millones. Recientemente anunciaron aspiraciones de 4.4 millones. Desde Comex entendemos la urgencia de poner la valla alta, pero no vemos realista alcanzar esa cifra. Lo lógico sería cerrar entre 3.1 y 3.5 millones”, considera el analista.

Condiciones

El optimismo en el rubro turismo para este 2024 se basa en varios hechos concretos. Además de que la temporada alta para el sector es posterior al primer trimestre, hay eventos en el horizonte que podrían elevar aún más el registro final del ingreso de divisas por turismo receptivo.

Uno claro, y que ya viene apuntalando estas cifras de momento, es el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realiza en nuestro país y encaja en lo que se conoce como turismo de reuniones o mice, nicho que agrupa una serie de eventos que congregan un público especializado, pero que también tienen mayor capacidad de gasto que un turista regular.

Según datos del Buró de Convenciones de Lima, el nivel de gasto diario mice es tres veces mayor al de un turista promedio. “Si uno convencional gasta US$ 150, este puede llegar tranquilamente a los US$ 450″, dijo Dennise Mac Cubbin, directora ejecutiva de esta organización a Gestión el año pasado.

Las declaraciones de Mac Cubbin se dieron luego de que Lima fue catalogada por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) como la segunda mejor ciudad de Sudamérica para el turismo mice. La sesión principal de APEC es la Cumbre de Líderes, que se realizará en noviembre, precisamente en la capital.

Loayza, de Canatur, considera a pesar de ello que Perú debe resolver algunos pendientes, sobre todo a nivel de infraestructura. Emergencias como la ocurrida hace poco con las luces de la pista de aterrizaje del Jorge Chávez son solo la punta del iceberg.

“El turismo se nutre de elementos la seguridad, que el turista sienta que estará mejor aquí que en su lugar de origen. Las circunstancias vividas no benefician al turismo”, apunta.

De hecho, Huaquisto recuerda que el más reciente Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024, del World Economic Forum, ubica al Perú en el puesto 62 de 119 economías.

“Nuestra debilidad más fuerte es la seguridad justamente: nos ponen en el puesto 104. Si bien la futura inauguración del nuevo terminal (en el Jorge Chávez) proyecta mayor flujo de pasajeros, no podemos captar más turistas sin protección para ellos, incluso en salud”, cuestiona.

De cara a los próximos años, desde Canatur consideran que el Estado peruano debe preocuparse por descentralizar el tráfico aéreo internacional. Lima no puede continuar siendo el único punto de enlace fijo con el resto del país, plantea Loayza.

“Un turista que llega a Cusco por Machu Picchu podría luego querer visitar la Reserva de Tambopata en Puerto Maldonado, pero se desanima cuando se entera que no puede ir directamente desde Cusco. Debe volver a Lima y volar desde allí”, ejemplifica.

Lo anterior, indica el vocero de Canatur, no libera que Perú siga impulsando otro tipo de vías de conexión, como ya se planifica con los trenes, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.