Esta cifra es la más alta en recaudación mensual por tributos internos desde el 2019, año en el que, en abril, se recaudó un total de S/12,088.1 millones y supone un incremento del 5,8% frente al mismo mes del 2022 (cuando la recaudación fue de S/11.397,4) y del 23.1% en comparación con enero de 2021 (cuando esta cifra llegó a S/9.795,4).

El incremento se debe, en su mayoría, a una mayor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría (empresas), quinta categoría (laboral) y en el IGV.

Cabe recalcar que esta cifra representa un repunte en la recaudación, que sufrió una caída en diciembre, mes en el que solo se recaudaron S/10,651 millones por concepto de tributos internos.

¿Por qué incrementó la recaudación?

Según explica el economista Jorge Gonzáles Izquierdo, el aumento en la recaudación del Impuesto a la Renta de tercera categoría se debe al incremento en la actividad minera.

Explica que desde el último cuatrimestre del año pasado la producción empezó a repuntar, en parte debido a la finalización del proyecto Quellaveco.

Por su parte, Jorge Picón, socio del estudio Picón, explica que el precio del cobre repuntó a finales del 2022 y esto, junto con una buena campaña para las empresas agroexportadoras y una reducción en los fletes internacionales, llevó a una mayor renta de tercera categoría.

Por otro lado, Gonzáles Izquierdo indica que en el 2022 se vio un aumento en el empleo adecuado de alrededor del 3.5%, lo que explica el crecimiento del impuesto de quinta categoría.

Asimismo, el economista asegura que, a lo largo del año pasado, hubo un incremento relativamente alto del consumo privado, lo cual se refleja en la cifra del IGV.

¿Las marchas no han tenido un efecto en la recaudación?

Las cifras pueden resultar algo sorprendentes, dado los últimos eventos que han sucedido en el país, los cuales han llevado a la quiebra de un número de empresas y falta de abastecimiento, entre otros problemas.

Sin embargo, Gonzáles Izquierdo recalca que los efectos de las protestas se sentirán después.

“El efecto no es inmediato. No es que haya protestas en enero y ese mes cae la recaudación, la producción toma un tiempo en digerir lo ocurrido. Eso se verá un trimestre después, quizás”, explica el economista, quien recalca que no prevé que las cifras del año se mantengan tan positivas como las de enero por mucho tiempo.

Picón agrega que lo que se ve en la recaudación de enero refleja las operaciones de diciembre, por lo que aún no demuestra el impacto de la conmoción social.

“Está hablando de la campaña de navidad. Las protestas van a tener un impacto mucho más fuerte en la recaudación de febrero, que va a ser mucho más complicada. Recién ahí veremos cuanto se ha afectado la recaudación”, señala.