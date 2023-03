LISTA COMPLETA: Revise la lista completa con las 100 empresas y el detalle de sus montos haciendo clic aquí.

Entre las empresas con controversias tributarias superiores a los S/100 millones están algunas emblemáticas, como Claro, Latam, la UPC, Gloria, Backus o Telefónica. También las mineras Buenaventura, Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Nexa Resources; y tres bancos: Scotiabank, Interbank y el BBVA Perú. La disputa más grande es de la firma de telefonía española en sede judicial, por más de S/4,300 millones.

Gestión obtuvo los montos de los 100 principales litigios tributarios del país, actualizados hasta mediados de febrero y distribuidos según la etapa en la que se encuentran. En estas páginas se publican los primeros 25. La lista completa puede revisarse aquí.

Atoro en el Tribunal Fiscal

Del total en disputa, más de la mitad (S/11,800 millones) está en el Tribunal Fiscal (TF), un órgano resolutivo -independiente de la Sunat- que funge como segunda instancia administrativa para los reclamos. Allí, por ejemplo, Las Bambas y Backus tienen más de S/2,000 millones en disputa cada una; Scotiabank, S/1,300 millones; y Chinalco, S/710 millones.

“El TF se demora mucho en resolver. Ahí están la mayoría de demoras. No tienen una buena gestión, no hay una organización gerencial. Actúan un poco como el Poder Judicial”, afirma el exjefe de Sunat Luis Alberto Arias. El TF es parte del Ministerio de Economía -aunque tiene autonomía- y su plazo legal para resolver, en teoría, es de 12 meses. Pero en muchos casos no lo cumple.

“La carga de expedientes es abundante. Se ha tratado de dar especialización, pero las resoluciones siguen demorando cuatro o incluso cinco años, dependiendo de la materia y los fondos involucrados. La mayoría de los casos tributarios tienen que ver con interpretación de hechos y es muy difícil que un criterio sea el mismo para varios casos. Por eso se demora. Aunque la reciente renovación de vocales debería contribuir a que se haga más rápido”, dice Johana Timana, directora del área de impuesto del PPU.

Desde el 2014, tras un cambio hecho al Código Tributario, está prohibido sumar intereses moratorios cuando el TF excede su plazo legal. Es decir, pasados 12 meses, los montos en disputa se actualizan solo con la inflación. ¿Por qué, entonces, la sentencia 10-2023 del TC importa en sede administrativa?

Porque el fallo implica que se deberán eliminar los intereses moratorios que fueron sumados a los montos en disputa en su paso por el TF incluso antes del 2014. “Han hecho la suspensión de intereses retroactiva. Eso beneficia a las que tienen litigios antiguos. Para ser concreto, a empresas como Telefónica, que inició su reclamación allá por el año 2000″, explica Arias.

Sin intereses en el PJ

Las controversias tributarias de Telefónica son famosas. Esta empresa tiene dos décadas en disputa con Sunat y asegura que 80% del monto que la administración tributaria le atribuye como deuda está compuesto por multas e intereses moratorios arrastrados durante ese periodo. Al ser tan longeva la discrepancia, ya salió del TF y pasó al Poder Judicial (PJ).

El PJ es el último recurso de un contribuyente. No tiene plazos para resolver, por lo que las materias tributarias demoran décadas. En sede judicial se encuentra el segundo monto más alto de las etapas de litigio, según la información de Sunat: más de S/5,500 millones.

En enero de este año, la Corte Suprema falló en contra de Telefónica en un caso por S/3,000 millones que data de principios de este milenio. Fuentes de la compañía indicaron a Gestión que el dinero todavía no ha sido pagado porque están esperando el recálculo de la cifra por parte de Sunat. Y es que la sentencia del TC elimina los intereses moratorios generados también en el PJ.

“Es un criterio que el TC había recogido en fallos anteriores, pero había que accionarlo en cada demanda. Este fallo se condice con pronunciamientos que antes no eran vinculantes, pero ya recogían el criterio”, explica Timana.

Efectivamente, en años recientes el TC ha estado resolviendo que a las empresas se les debía descontar los intereses moratorios acumulados por las demoras del lento PJ. Pero era caso por caso.

La sentencia 10-2023 universaliza el criterio. Ahora, los propios jueces deberán anular los intereses moratorios sumados a los montos en disputa también en el PJ (además de los del TF previos al 2014).

En sede judicial, Interbank tiene controversias por más de S/230 millones, Cerro Verde por más de S/152 millones y Backus por más de S7144 millones. Y “aquellos que ya pagaron podrían evaluar pedir una devolución, aunque tendría que verse caso por caso si aplica”, dice Timana.

Las otras dos etapas de litigio con montos que podrían reducirse por el fallo del TC están en la propia Sunat (reclamado y apelado), que tiene nueve meses para resolver, y suman S/3,886 millones.

Empresas dicen que mayor parte son intereses y multas

Fuentes cercanas a las mineras Las Bambas y Antapaccay aseguraron que a la fecha han cumplido y están al día con los pagos de sus impuestos. En el caso de Las Bambas, señalaron que el 65% del monto total consignado en la lista de Sunat, que está en litigio, corresponde a “sobrecargos” por multas e intereses que la entidad pretende cobrar en adición a lo que ya pagaron. Por el lado de Antapaccay también señalaron que las cantidades atribuidas a su empresa por Sunat “no califican como deuda, puesto que están en discusión en las instancias correspondientes”. Fuentes de Latam -y otras empresas contactadas por Gestión- respondieron en la misma línea. En Telefónica evitaron pronunciarse sobre el tema.