La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció el inicio de acciones de control a conciertos y megaconciertos, en todo el país, para verificar la entrega de comprobantes de pago por la venta de alimentos, bebidas y artículos de promoción comercial.

📰 La #Sunat anuncia el inicio de acciones de control a megaconciertos, en todo el país, donde se verificará la entrega de comprobantes de pago por la venta de alimentos, bebidas y artículos de promoción comercial. #PideBoleta pic.twitter.com/KGuKD7iNI0 — SUNAT (@SUNATOficial) September 17, 2022

La Autoridad tributaria informó que cada establecimiento será supervisado por un profesional. Para el caso de Coldplay (en la segunda fecha) se verificó los 28 locales de ventas de bebidas, merchandising y alimentos.

La finalidad es proyectar las ganancias de los concesionarios para que declaren los impuestos que corresponden, además de verificar la correcta emisión del comprobante de pago.

Gestión reportó en julio último que, a esa fecha, se contabilizaban 35 megaconciertos ya confirmados para este segundo semestre del 2022, luego que entre enero y junio del 2022 se llevaran a cabo 44 grandes espectáculos, de acuerdo a información de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

LEA TAMBIÉN: Este año se realizarán alrededor de 110 conciertos en Lima y se teme sobreoferta

Según Marina Marcovich, directora nacional de Recaudación de Apdayc, la mayoría de los eventos se realizarán en el Estadio Nacional, Explanada Arena, el Jockey Club, entre otros.

¿Qué artistas llegarán a Perú? Este año se presentarán en Lima Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, Guns N’ Roses, Morat y, por primera vez, el grupo coreano DPR. En lo que va de setiembre, artistas de la talla de Coldplay y la canadiense Avril Lavigne, presentaron algunos de los shows mas esperados.

Cabe indicar que los precios de las entradas para los conciertos mas esperados no ha bajado pese a la situación económica en la región. En Perú, el precio promedio se ubica entre US$ 35 y US$ 90, similar al 2019.