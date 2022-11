En el Congreso de la República se tiene en agenda insistir en un proyecto de ley, que fue observado por el Poder Ejecutivo, por el cual se plantea un nuevo marco regulatorio para las mypes en el Perú. Entre las medidas se encuentra que la Sunat tenga un trato diferenciado con las mypes respecto del resto de empresas.

De acuerdo con el proyecto de ley, la Sunat no podría sancionar a las mypes frente a la primera falta que detecte en la fiscalización, sino solo imponer “medidas educativas”. Esto para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es considerado como grave, porque se le “quita los dientes” a la administración tributaria, ya que trataría de una forma “benigna” a empresas que incumplen las normas, incluso en casos muy graves.

Por ejemplo, si se encuentra a una mype que funciona como fachada de otras actividades y únicamente se dedica a emitir facturas falsas, solo se le tendría que enviar a unas charlas educativas, sin que se le obligue a corregir la falta cometida.

La propia observación de la autógrafa de la ley señala que esta medida permitiría que las mypes omitan el registro de ingresos, rentas o patrimonios; además, podrían utilizar comprobantes falsos o adulterados para respaldar las anotaciones en libros o registros, así como presentar declaraciones de forma incompleta o no conforme con la realidad.

Por ello, se considera que en caso de aprobarse esta norma, se “perfora” los sistemas de control de Sunat al no poder sancionar.

De esta manera, no se podría obligar a las mypes a cumplir con sus obligaciones tributarias: inscribirse en el RUC, emitir comprobantes de pago, llevar libros contables (de ser el caso), presentar sus declaraciones de impuestos y pagar los tributos determinados en la declaración.

“Si se quita la sanción económica cuando hay situación de evasión y elusión, con cursos de educación, tendremos un problema. Si cambiamos las sanciones que vienen de Sunat por flagrantes situaciones de omisión tributaria, por alternativas de un curso por parte del infractor, el tema es, ¿cómo hacemos por el lado de la recaudación?”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo.

Mal mensaje para las mypes

Para el tributarista Walker Villanueva, la medida de buscar “educar” antes que sancionar, es innecesaria porque ya el código tributario señala que la Sunat tiene una facultad discrecional para aplicar las sanciones, incluyendo las educativas.

“Las medidas planteadas es como decir que las mypes operan como quieren y eso no es positivo para el contribuyente ni para la política tributaria. Además se les está dando un trato diferenciado”, precisó.

Villanueva explicó que el Código Tributario le permite a Sunat que en situaciones especiales, justificadas y razonables, no aplicar sanciones, como es el caso del inicio de una nueva norma, tal como sucedió con el comienzo de las obligatoriedad de las facturas electrónicas, en el que no se sancionó cuando recién entró en vigor.

Defensa de la medida

El director de Mypes Unidas del Perú, Fernando Calmell del Solar, defendió el proyecto del Congreso pues afirmó que es necesario que las mypes tengan un trato diferenciado ya que hay multas que aplica la Sunat, que ocasionan la quiebra de estas empresas.

Si bien Calmell del Solar reconoce que la iniciativa es bastante abierta, afirmó que las precisiones para que las mypes accedan a este tratamiento tributario se pueden hacer en el reglamento de la norma.

“Tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de la Producción, deben determinar los parámetros para que uno pueda calificar de esta manera. Si la mype demuestra que su incumplimiento es por desconocimiento, la primera vez se le puede perdonar para que aprenda y la siguiente ya le cae el peso de la ley”, dijo.

Impacto

Medidas costarían unos S/ 11,500 millones al Estado

El viceministro de Economía, Alex Contreras, afirmó que las medidas planteadas en este proyecto de ley le costarían al Estado más de 1% del PBI todos los años, es decir, cerca de S/ 11,500 millones anuales.

Entre los temas que preocupan al MEF por su afectación al fisco, además del trato diferenciado a las mypes, destaca la condonación a las microempresas de multas, intereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen generado por el incumplimiento de los aportes a EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La condonación en materia tributaria está pensada para situaciones en las que un conjunto de personas, por un hecho externo a ellas, no pueden pagar un determinado concepto tributario, habiéndose perdido capacidad económica, Para el MEF, esta situación no está sustentada en la iniciativa legislativa del Parlamento.





Opinión

Hay un terrible incentivo a la evasión

Tania Quispe, exjefa de la Sunat

No es la primera vez que este tipo de medidas se ponen en la mesa. Ya ha ocurrido en otras ocasiones en que se ha tratado de evitar sancionar a las mypes y siempre el MEF se ha opuesto a ello porque no va acorde a toda esta labor de cultura tributaria y de fomento a la no evasión.

En la realidad existe aquel que no cumple porque no conoce, pero al quitar las sanciones abres la puerta a todo aquel que no cumple porque quiere evadir. Si alguien sabe que no va a ser sancionado, la evasión tributaria va a incrementarse y va a tener a las mypes como una especie de “limbo” en el cual puedo hacer cualquier cosa.

Es un terrible incentivo al fomento de la evasión. La Sunat fiscaliza muy poco a este grupo de empresas, porque es muy atomizado. La administración llega con medidas puntuales porque tiene hipótesis de evasión, llegando a un número pequeño de contribuyentes. Quitarle esta potestad complica su labor.

Es verdad que las mypes necesitan el apoyo para el correcto cumplimiento de sus obligaciones. Una opción es darles un periodo de aprendizaje, vía medidas inductivas durante un tiempo en que recién se inician. Pasado ese periodo el trato es igualitario con todas las empresas.