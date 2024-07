La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) identificó que cerca de 16 mil empresas, cada mes, ingresan de manera errónea comprobantes electrónicos como gastos deducibles. Esto, con el objetivo de pagar menos impuestos mediante compras personales fuera del giro de negocio.

Como se recuerda, los gastos no deducibles son los consumos personales y de sustento de los contribuyentes y sus familiares que no están relacionados al giro del negocio . Por ello, no pueden deducir el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o no son considerados para las deducciones del Impuesto a la Renta (IR). Por estas transacciones, lo que corresponde es solicitar solo boletas de venta .

Sin embargo, al pedir facturas electrónicas para gastos de uso personal o familiar, se estaría disminuyendo indebidamente el importe de los impuestos a pagar. Esta acción está sujeta a una sanción al omitir el tributo por pagar.

En detalle, la Sunat identificó alrededor de 425,000 facturas electrónicas por un monto aproximado de S/20.7 millones entre enero y mayo de este año , que son considerados como gastos no deducibles y que deben ser reparados o subsanados a la brevedad.

“El procedimiento utilizado por la SUNAT para identificar los presuntos gastos no deducibles se apoya en una metodología de ciencia de datos, que permite determinar aquellos bienes o servicios que no están relacionados con la actividad económica del que recibe la factura electrónica, y que, por tanto, supondría que son compras que calificarían como gastos personales y/o familiares”, precisó la administración tributaria.

Campaña “Gastos no Deducibles”

El hallazgo se realiza como parte de la campaña “Gastos no Deducibles” impulsada por la misma Sunat. Esta busca brindar orientación, de manera que las empresas no incluyan, al momento de calcular sus impuestos, los gastos por consumos personales o familiares que realizan y que les permite reducir, irregularmente, el pago del IGV (por el uso del crédito fiscal) y del Impuesto a la Renta, debido a que estos no están vinculados al giro del negocio.

Según detallaron, a la fecha, han ejecutado jornadas de orientación en las ciudades de Lima y Piura, alcanzando a más de 1,100 contribuyentes sobre el buen uso de los comprobantes de pago que solicitan los consumidores finales. También se han realizado actividades similares en Huacho y Huaraz.