Sunafil detecta a empresa call center que incumpliría con derechos de trabajadores

Durante el Operativo Perú Formal de fiscalización, inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( Sunafil ) encontraron en una empresa de call center , que brinda servicio a transnacionales y tiene varias sedes en Lima, que la mayoría de sus trabajadores fueron contratados por una microempresa y no por la empresa donde ellos desempeñan su labor.

De esta manera, al ser contratados por una microempresa, solo reciben sueldo mínimo y cuentan con 15 días de vacaciones. De ello se desprende que su empleador estaría eludiendo los derechos laborales que le corresponde a este personal.

Asimismo, en el cruce de información previo a la inspección se detectó que alrededor de 80 trabajadores no se encontraban en planilla y más bien están bajo el régimen de ‘locación de servicios’. Es decir, estarían ocultando el vínculo laboral además de no respetar las condiciones de este tipo de contrato, que implica no tener un horario de trabajo, hacer el servicio de manera independiente, sin estar sujeto a un jefe ni a una dependencia.

Fiscalización en colegios

Los inspectores también acudieron a varios colegios del distrito de La Molina, donde advirtieron como incumplimiento que alrededor de 60 docentes fueron registrados como ‘locadores de servicios’, cuando deberían estar inscritos como trabajadores, gozando de sus beneficios laborales y su inscripción en el seguro social.

Estas empresas, de call center y educativas, ingresan a un período de investigación, el cual puede durar hasta 20 días hábiles. Durante esta etapa, la Sunafil no puede revelar los nombres de las empresas intervenidas y, más bien, estas pueden subsanar la situación laboral del personal que está bajo el régimen de ‘locación de servicios’.