Continúan exportando pisco a Chile como aguardiente . Según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ( Sunat), hasta 7 empresas continúan exportando pisco a Chile como aguardiente.

Es conocido que Chile solo recibe este producto si entra con dicha denominación . Según fuentes del sector, el pisco cambia de etiquetado antes de ingresar al país sureño.

En mayo del año pasado, se conoció que unas 10 empresas exportaban pisco a Chile bajo la denominación de aguardiente. Todo empezó con el escándalo generado por las condiciones para participar en el Concurso de Bruselas que se desarrolló en Chile.

Dicho evento, al estar bajo las normas chilenas, exigía a todo producto peruano que quería participar tenía que hacerlo bajo la denominación de aguardiente.

En ese momento, Indecopi dispuso que, para proteger la Denominación de Origen Pisco , si algún productor de pisco decidía participar bajo esos términos perdería dicha condición de manera definitiva.

Luego se supo, con información de Aduanas, que 10 empresas exportaban pisco a Chile y renunciaban a llamarse pisco con tal de acceder a dicho mercado.

Chile es, muy cerca de Estados Unidos , el principal mercado de exportación del pisco, por lo que muchas empresas deciden exportar sus productos pese a la medida.

De enero a noviembre del 2017, Chile se erigió como el principal destino de exportación de pisco con una participación de 35%. Luego, sigue Estados Unidos con 29% y España con 8%, respectivamente.

Los productores de Pisco

De mediados de mayo a fines de noviembre, Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. lidera la lista de exportadores de pisco a Chile como aguardiente, con valor de exportación de US$ 126,652.2. Después está Santiago Queirolo S.A.C. con US$ 20038.5. Luego viene Bodegas Don Luis S.A.C. con US$ 18382.2.

También integra la lista Bodega San Isidro S.A.C. con US$ 11,593 seguido de Vitivinícola de la Mancha S.A.C. con US$ 10,865.9. En sexto lugar está Bodegas Viñas de Oro con US$ 9,500 y la lista finaliza con Bodega San Nicolás S.A.C. con US$ 2,475.

El monto total de exportaciones de estas 7 empresas llega a la suma de US$ 199,506.88.

Si bien de acuerdo a Gonzalo Villarán, secretario técnico de la Comisión Nacional del Pisco , las exportaciones a Chile han caído en los últimos meses, el país sureño sigue siendo el principal mercado de exportación.

Por otro lado, según el embajador de la Marca Perú, José Moquillaza, Chile es el país que menos paga por una botella de pisco con un precio promedio de cerca de US$ 6.

Para William Urbina, presidente del Comité de Pisco de Adex , los envíos a Chile sufrieron una caída importante a raíz del escándalo del Concurso de Bruselas. Indicó además que Estados Unidos compite por el liderazgo en cuanto a destino de exportación del pisco.