La empresa corredora de seguros Marsh realizó un balance del sector minero 2023 respecto a los seguros de propiedad minera en el que destaca que en Perú dicho mercado ascendió a casi US$ 120 millones. A nivel regional, las cifras alcanzaron los US$ 350 millones y en el mundo se superó los US$ 1,300 millones.

De acuerdo con Marsh, en Perú, las tarifas en el mercado de seguros de propiedad continuaron su tendencia al alza pero con incrementos progresivamente menores, manteniendo la misma dirección que el mercado internacional, con aumentos de hasta el 5% para empresas que no presentaron reclamaciones.

Cobertura de seguros de proyectos mineros

En lo que respecta a la cobertura de seguros para la construcción de proyectos mineros , la corredora de seguros observó incrementos del orden del 5% en las tarifas a diferencia de los aumentos del 50% al 100% observados en 2022.

Este cambio refleja una tendencia hacia la estabilización de las tarifas en el mercado de seguros de propiedad en el país y el mundo.

En cuanto a las proyecciones para los próximos años, César Kahatt, líder regional de minería para Latinoamérica y el Caribe de Marsh McLenann, destaca que “existen grandes expectativas para el sector debido a la creciente demanda de metales, pero a la vez un reto inmenso para conseguir que los proyectos se desarrollen a la velocidad necesaria para acompañar la transición energética. El agilizar la obtención de licencias y el trabajo en la aceptación social son cruciales para hacer viables los proyectos que serán reactivadores de la economía y tendrán una contribución importante en la reducción de las brechas sociales”.

Finalmente, resaltó tres temas que pueden impactar al sector. En primer lugar, el cambio climático, evidenciado por el Fenómeno El Niño y La Niña; con sequías, amenaza a la infraestructura, el entorno social y el suministro de agua. En segundo lugar, el riesgo financiero, incluida la inflación y el incremento en los gastos y el costo de energía, .

Por último, el aspecto tecnológico, aunque prometedor con la incorporación de la inteligencia artificial, también presenta riesgos de ciberseguridad que requieren atención junto a la dificultad de encontrar capital humano con las habilidades adecuadas para una industria cambiante.