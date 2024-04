En este contexto, se le consultó a los peruanos si retiraría o no sus fondos de pensiones. Un 49% dijo que sí dispondrá de estos recursos, sobre todo las personas de 25 a 34 años (55.8%) y aquellos de 35 a 44 años (53.3%). En tanto, un 19% no retiraría y un 23% respondió no contar ni siquiera con AFP.

“Es un reto tratar de desarrollar un sistema de pensiones con baja productividad y redunda en bajos ingresos. Para muchos de los ciudadanos, la contribución de 10% del salario es un monto importante de su presupuesto, pero -por otro lado- el 10% para la jubilación es muy poco. Se genera un problema de expectativas para la pensión”, comentó Tuesta.

En la misma línea, Torrado consideró que si bien se ha advertido de los impactos del nuevo retiro de pensiones, es difícil ignorar la percepción de las personas sobre su propia economía familiar. “Hay que diferenciar el impacto que avizoran los economistas y los expertos en el tema del que avizoran los ciudadanos. Para estos últimos, el retiro es como tener más liquidez en un momento donde en su opinión sus ingresos no les alcanzan”, resalta.

