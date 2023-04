¿Qué apreciación tiene sobre la propuesta en el Congreso de un nuevo retiro de AFP?

Me causa una gran sorpresa la actitud de los legisladores, porque va en contra de la opinión que han dado el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Congreso sigue actuando de forma irresponsable. Esto ya es la definición máxima del populismo porque con los retiros siembras ilusiones, pero después cosecha frustraciones. De qué reforma vamos a hablar si previamente están destruyendo el sistema de pensiones peruano.

¿Qué consecuencias ha tenido entre los fondos peruanos los seis retiros anteriores?

Ya los seis retiros significaron US$ 24,000 millones menos en la cuenta de los trabajadores. No tiene sentido que se les incentive ahorrar y al mismo tiempo sacar.

Entonces, ¿cuántos se quedaron sin ahorro para su jubilación?

Son 2.3 millones de trabajadores peruanos que se quedaron con saldo cero y si ahora se aprueba el sétimo retiro será el doble de personas sin dinero para su jubilación. No son las personas más necesitadas las que retiran estos fondos, el 77% de los trabajadores del Perú quedó con un saldo inferior a 1 UIT (menos de S/ 4,950).

¿Qué otro impacto tendría?

También perjudica a los que no retiran por la inflación que se produce como resultado de poner en circulación estas cantidades de dinero. La inflación afecta justamente a los sectores más pobres, además, con la liquidación de instrumentos de renta fija sube la tasa y todos los créditos hipotecarios aumentan.

Con los anteriores retiros se dijo que las administradoras de fondo de pensiones iban a desaparecer, pero continúan, ¿cuál será su futuro?

Evidentemente que si los retiros continúan y terminan vaciándose las cuentas de los trabajadores se acaba el sistema. Lo que hace falta es hacer una reforma integral de los sistemas de pensiones.

Para que se analice una reforma integral de pensiones, ¿el modelo de las administradoras privadas han fallado?

Yo no quiero ser triunfalista, pero se ha administrado los recursos de los trabajadores con mucha seriedad, profesionalismo y han otorgado muy buenas rentabilidades. Fíjese que el mismo hecho de los retiros, que es una mala política pública, ha servido para que los trabajadores se den cuenta que la plata es de ellos y no de las AFP.

Entonces, ¿qué les faltó?

Probablemente, las administradoras tengamos alguna responsabilidad de que nos faltó una mayor fuerza para mejorar los niveles de formalidad y aumentar los niveles de ingresos, que son materias que corresponden al Estado, al Parlamento, en subir la tasa de cotización, tener buenas políticas laborales. A lo mejor pudimos haber hecho más.

¿Cómo debe ser esa reforma de pensiones?

Lo primero que habría que estudiar es aumentar la tasa de cotización, fortalecer el pilar solidario para los sectores más vulnerables, incentivar el ahorro voluntario, todas esas son las cosas que deberíamos estar trabajando.

¿Por qué las pensiones resultan insuficientes?

Porque las expectativas de vida han aumentado en forma exponencial, por lo tanto, si nos toca a nosotros financiar una etapa más larga de nuestra vida, entonces, necesitamos ahorrar más. Ese ahorro mayor se logra a través de dos canales, aumentando la tasa de cotización del ahorro obligatorio e incentivando el ahorro voluntario.

¿En cuánto se debe aumentar la tasa de cotización?

Para mejorar las pensiones de los trabajadores tenemos que aumentar el ahorro. El 10% de cotizaciones es completamente insuficiente, porque es la mitad de lo que se da en los países de la OCDE. Podría aumentarse en un 18% o 20%, pero con gradualidad para no afectar el mercado del trabajo, ya que muchas de las pymes y emprendedores no podrían hacerle frente.

¿Cuánto debería ser el monto promedio de una pensión mínima?

Está siempre en función de la renta promedio, pero una pensión debería encaminarse cerca del 70% del promedio de las últimas remuneraciones del trabajador, eso sería una tasa de reemplazo, no es una cifra absoluta.

El BCR planteó que el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) debe pasar a un mecanismo de cuentas individuales nocionales, ¿lo ve viable?

Las cuentas nocionales no me gustan porque el dinero no está, entonces, esto es un asiento contable en que usted dice: “mire, tal persona ahorró tanto y le debo esa plata”. Cuando un país como los nuestros necesita dinero pone mano de lo más cerca y después el pago de esas cuentas nocionales no va a estar muy seguro.

