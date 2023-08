Con ese resultado, en el primer semestre del año, la recaudación tributaria de la minería, que sumó S/ 7,181.9 millones, una contracción de 54% si se la compara con los S/ 14,380.9 millones de igual periodo del 2022.

La minería en el Perú aporta al Estado mediante el pago de las siguientes obligaciones: Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría e Impuesto Especial a la Minería, Gravamen Especial a la Minería, Regalías Mineras y las Nuevas Regalías Mineras.

Transferencias también se redujeron

Estas fuentes de ingreso para el Estado, recordó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a su vez contribuyen al financiamiento de los presupuestos de Gobierno Nacional, más los gobiernos regionales y locales (donde se desarrolla esa actividad).

En tal sentido, y en línea con la caída de la recaudación a la minería, a su vez las transferencias de aportes de dicha industria a los gobiernos subnacionales tuvieron una reducción de 17.5% en el periodo enero - mayo 2023 (con S/ 3,134 millones), frente a los primeros cinco meses del 2022 (S/ 3,799 millones), según el último boletín del Minem.

Caída en general

En el primer semestre de 2023 los ingresos tributarios totales recaudados por Sunat sumaron S/ 70,769.5 millones, una reducción de 13.5% frente al mismo lapso del 2022, y de los cuales los aportes de la minería representan poco más del 10%.

Marcial García Schreck, socio de la División de Tax Services de EY Perú, explicó a Gestión que, de acuerdo con Sunat, la disminución interanual que se observó en la recaudación fiscal se habría explicado principalmente al modesto desempeño de la actividad económica.

Un segundo factor sería la postergación en el vencimiento del pago de obligaciones tributarias por la emergencia ante las lluvias intensas.

Sin embargo, en el caso de la caída de la recaudación minera, refirió el experto, hay otros factores que habrían contribuido a dicha merma, y que son distintos al resto de contribuyentes.

Uno de esos factores, indicó, es la caída en el precio de los metales, principalmente el cobre, que en promedio se encuentra en un menor nivel respecto a aquellos a los que cotizaban en los últimos dos años.

La cotización promedio del cobre -en mayo último- era de US$ 3.73 por libra, cuando en el primer trimestre de este año superaba los US$ 4.00 por libra. En el 2021 se ubicó en promedio en US$ 4.22 y el 2022 en US$ 3.99, según el Minem.

Otro factor, anotó García Schreck, puede ser la caída en el tipo de cambio, pues las empresas mineras venden en dólares, pero declaran sus utilidades e impuestos en soles.

Añadió que la inflación local y global puede haber elevado los costos de operación de las mineras, que tributan sobre sus utilidades, así como el incremento de las tasas de interés para empresas.

Y, si bien la producción del cobre se incrementó (en 34.7% en mayo y 19.4% en el acumulado de los primeros cinco meses del año), según el especialista, hay que tomar en cuenta que los conflictos sociales afectaron a las minas en los primeros meses del año.

Perspectiva

En vista de las débiles proyecciones de crecimiento de la demanda de China (uno de los principales compradores del cobre que produce el Perú), más la continuación de la crisis política, el experto coincidió en que, a corto plazo, no se podría esperar un repunte en el precio del metal rojo.

Sin embargo, a mediano plazo, refirió que hay la expectativa de que los bancos centrales empiecen a reducir sus tasas de referencia, que podría abaratar el crédito, y volver a dinamizar la economía, en tanto que el menor crecimiento de la oferta de cobre en el mundo puede llevar a mantener su precio en niveles atractivos para la inversión.

