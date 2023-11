La economía peruana no está en su mejor momento: en lo que va del año, registra seis meses -aunque no consecutivos- de caída. Además, la demanda interna se contrajo durante el primer y segundo trimestre del año y si bien se espera mejores resultados para la segunda parte del 2023 todavía no sería un impulso importante. Esto se refleja con claridad en la recaudación de impuestos.

La recaudación de octubre del 2023 ascendió a S/ 11,967 millones, correspondientes a los ingresos tributarios del Gobierno Central Netos y descontando las devoluciones de impuestos. Esto significa una contracción de 6.8% respecto a similar mes del año pasado. Así, se registra el octavo mes del año “en rojo”. Aunque, se debe destacar que es la primera vez en el periodo mencionado que cae a un solo dígito.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detalló algunos de los factores que llevaron a que la recaudación, nuevamente, caiga. Una de estas es que según las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la actividad económica en septiembre mostró una desaceleración tanto en el Producto Bruto Interno como en la demanda interna.

Adicionalmente, las importaciones experimentaron una contracción del 2.0% en octubre (variación nominal calculada en dólares), lo que tuvo un impacto en la recaudación de ciertos tributos aduaneros, a lo que se sumó la disminución del tipo de cambio.

La recaudación del Impuesto a la Renta continuó disminuyendo, afectada por la baja de los coeficientes utilizados para calcular los pagos a cuenta de la Tercera Categoría. “Cabe precisar que un grupo significativo de contribuyentes sigue utilizando los mayores saldos a su favor informados en la Declaración Anual para compensar sus obligaciones tributarias corrientes”, informó.

Agregó que “en octubre, los pagos extraordinarios obtenidos como resultado de las acciones de control llevadas a cabo por la Sunat alcanzaron los S/ 252 millones, monto menor a los S/ 752 millones registrados en el mismo mes del año anterior”.

Sunat, octubre 2023

Impuesto General a las Ventas

En detalle, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) interno no logra salir de terreno negativo. “El IGV Interno disminuyó en 4.8% (en octubre) y recaudó S/ 4,002 millones asociado al desempeño de la demanda interna y menores pagos ejecutados por las empresas de gas”, explicó la Sunat. Efectivamente, el IGV interno está asociado a la demanda interna. Es más, en buena cuenta refleja la dinámica del mes anterior, es decir, en este caso, de septiembre. Con el resultado de octubre, los ingresos por IGV interno caen por 12 meses consecutivos.

En general, la recaudación del IGV (no solo interno, sino también el que grava a las importaciones) alcanzó los S/ 7,319 millones, lo que representa una disminución de 7.4% con relación al mismo mes del año 2022.

Impuesto a la renta

En octubre, se recaudaron S/ 4,279 millones por este concepto del Impuesto a la Renta (IR), lo que representa una disminución de 18.2% en comparación con el mismo mes del año 2022. Los ingresos provenientes del IR caen desde marzo último, pero el resultado de octubre es el peor en los últimos cuatro meses.

Se registraron incrementos en los pagos por Rentas de no domiciliados (6.0%) y en Primera Categoría (3.5%), mientras que se evidencia una reducción por concepto de Regularización, pagos a cuenta de Tercera Categoría (empresas), tanto del Régimen General como del Régimen MYPE Tributario, Segunda Categoría, Cuarta Categoría, Quinta Categoría, entre otros.

“La contracción en los pagos a cuenta mensuales se debe tanto a la baja de los coeficientes utilizados para su cálculo -en comparación a aquellos empleados el año anterior- como al uso de los mayores saldos a favor declarados por parte de los contribuyentes”, detalla Sunat.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): La recaudación del ISC alcanzó los S/ 807 millones, lo que representa una disminución del 5.5%. El ISC que grava a las importaciones se incrementó en 0.7%, principalmente por los mayores pagos garantizados del ISC combustibles (9.5%), mientras que el ISC Interno disminuyó en 10.0% debido al menor desempeño de la demanda interna.