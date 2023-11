Se trata del Parque Industrial de Ancón (US$ 760 millones), Ferrocarril Huancayo - Huancavelica (US$ 340 millones) y el Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 447 millones).

Esta no sería la primera vez que se aplazan dichos proyectos. Según Proinversión, vienen escuchando en el mercado las propuestas de las empresas interesadas.

“Todos los procesos de transacción de proyectos APP y Proyectos en Activos son dinámicos en los que intervienen diversos actores. En todos ellos actuamos con sentido de urgencia para permitir que el país cuente con infraestructura y servicios públicos de calidad en el menor plazo. Sin embargo, es pertinente escuchar al mercado para asegurar mayor competencia y mejores procesos”, señaló la entidad a Gestión.

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, los postores de los proyectos mencionados han pedido que se retrasen las adjudicaciones porque no tuvieron tiempo de evaluar todos los documentos para su participación.

“Los tres proyectos están bastante maduros y son muy atractivos. En algunos de ellos se han mejorado el contrato de concesión y están apuntando a diferentes interesados, y creo que habrá competencia”, indicó a este medio.

Asimismo, el experto en infraestructura señaló que Proinversión retomó la velocidad de adjudicación de proyectos y que debería tener una cartera para los cinco siguientes años.

Parque Industrial de Ancón

Con el ambicioso megaproyecto del Parque Industrial de Ancón, que impulsará el desarrollo económico y social de Lima Norte, se tenía previsto su adjudicación para el cuarto trimestre del año, pero se cambió de fecha para el primer trimestre del 2024.

“Este año hemos relanzado el proceso y avanzado en los principales hitos, considerando el interés mostrado por algunas empresas”, mencionó Proinversión.

Añadió que, tras las actividades de promoción desarrolladas en Europa y China en octubre pasado, esperan que este proyecto cuente con más interesados. “Es el propio mercado que está solicitando que se amplíen los plazos para precalificar y presentar sus ofertas (buena pro)”, remarcó.

De acuerdo con Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, es preocupante la postergación, porque el proyecto del puerto de Chancay no está parando y este es un aliado estratégico para impulsar la industrialización.

“Si no se pone un espacio formal para que se desarrollen las actividades extraporturarias la informalidad nos ganará. Tienes un área para realizar un desarrollo planificado sin desorden”, sostuvo.

Con respecto a la promoción del proyecto del Parque Industrial de Ancón en Beijing, China, Estremadoyro comentó que ese viaje se debe porque no se están encontrando especialistas en concesión de parques industriales en la región.

“Como los chinos están comprando puertos alrededor del mundo, y todos los puertos vienen con su extrapuerto, están buscando inversionistas”, anotó.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tendrá un aporte de US$ 280 millones en exportaciones y creará alrededor de 120,000 puestos de trabajo directos e indirectos. El megaproyecto se ejecutará en cuatro periodos de inversión durante un plazo de 22 años.

Tren Macho

La adjudicación de la concesión de la modernización del ferrocarril Huancayo – Huancavelica, conocido como el Tren Macho, lleva 15 años en espera y recién vería la luz el próximo año.

A la fecha, ya cuenta con siete empresas interesadas. El 30 de noviembre de 2023 vence el plazo de precalificación de postores, y la mayoría de ellas ha solicitado una ampliación de plazo de presentación de sus ofertas (buena pro) hasta el primer trimestre de 2024, detalló Proinversión.

“Proactivamente se anunció que este proyecto se adjudicaría este año, pero también depende de los otros actores, en este caso del mercado que siempre es recomendable escuchar para asegurar el éxito del proyecto”, acotó la agencia.

El exministro de Transportes y Comunicaciones explicó que, con este proyecto, el riesgo de demanda es del Estado, los precios serán subsidiados porque es una tarifa social y el único problema era el temor de derrumbe que son constante en la frontera Junín-Huancavelica, pero iban a realizar una modificación en ese aspecto.

“¿Cuál es el problema? Como estás contratando a un operador, algo así como el del ferrocarril de Machu Picchu, entonces con esas condiciones y una tarifa social no quieren participar porque prácticamente estás contratando un administrador y no un concesionario. No le es rentable para un negociante”, dijo.

En ese contexto, el experto refirió que se deben bajar un poco los requisitos para que sea atractivo económicamente a las empresas más regionales, como de Brasil, Argentina, Bolivia, entre otros.

El proyecto será concesionado a través de la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada por 30 años, para prestar el servicio de transporte a la población, cumpliendo estándares internacionales de calidad.

Terminal portuario de San Juan de Marcona

El proyecto de modernización del terminal portuario de San Juan de Marcona se licitaría en el primer trimestre del próximo año en un escenario de adjudicación directa luego de la opinión de la Contraloría General de la República, anunció Proinversión.

Esta adjudicación incluiría el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la iniciativa. El terminal portuario sería de uso público, especializado en brindar servicios de almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre, además de insumos de producción minera, entre otros.

¿Qué otros proyectos para el 2024?

Para el 2024, Proinversión tiene un portafolio de 40 inversiones bajo la modalidad APP, que requieren una inversión estimada de US$ 8,000 millones.

Figuran el Anillo Vial Periférico, Terminal Portuario de Chimbote, Obras de Cabecera, carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, entre otros.

“Estamos actuando de manera proactiva y con gran sentido de urgencia en coordinación con los sectores competentes, el MEF y los órganos reguladores, para adjudicar en los plazos establecidos; asimismo, con una intensa campaña de difusión en América, Europa y Asia, que nos asegure la concurrencia de postores de primer nivel y se garantice el éxito de los procesos”, puntualizó.

