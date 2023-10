Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sorprendió al comentar ayer en una entrevista que el monto de adjudicaciones bajo APP cerraría el 2023 en US$ 2,000 millones , lo que significa que no cumplirán la meta esperada inicialmente.

Aún así, hay que destacar que pese a esta situación, el nuevo monto previsto representará -de cumplirse- 20 veces el monto adjudicado en el 2022.

“Al viernes se va a multiplicar por 20 la adjudicación de proyectos de inversión privada en infraestructura, en APP. En el 2021 se adjudicaron US$ 57 millones y el año pasado se adjudicaron US$ 97 millones. Ahora, a la fecha vamos (adjudicando) US$ 1,262 millones y esperamos cerrar en US$ 2,000 millones ”, subrayó.

Al ser consultados por Gestión, el MEF respondió que “las APP son proyectos con montos de inversión importantes y de ejecución a largo plazo, por ello a fin que los proyectos estén adecuadamente estructurados y se logren adjudicaciones exitosas, ProInversión requiere la interacción con empresas interesadas y financistas para afinar el diseño de las APP”.

Agregó que “por ello, los proyectos previstos para adjudicarse a finales del 2023, Proinversión ha decidido reprogramar su adjudicación para el 2024, con el objetivo de culminar las interacciones con el mercado y lograr adjudicaciones exitosas y competitivas”.

Hay que recordar que recientemente se suscribió el contrato de la concesión del proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera”, iniciativa que forma parte del desarrollo de la interconexión eléctrica en 500 kV entre Perú y Ecuador, y que permitirá impulsar las actividades comerciales e industriales en el norte del país.

Uno de los puntos que vale la pena mencionar es que los proyectos adjudicados este año se han concentrado, sobre todo, en proyectos de transmisión eléctrica.

