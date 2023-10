Proinversión se encamina a tener su mejor año desde el 2018. Al cierre de septiembre de 2023, se ha adjudicado 12 proyectos público-privados por US$ 1,262 millones, el doble del monto total registrado en los cuatro años previos (US$ 656 millones). Además, tiene previsto adjudicar cinco proyectos más entre octubre y diciembre, valorizados en más de US$ 2,000 millones.

Así lo recordó el director del portafolio de proyectos de Proinversión, Emerson Castro, en el marco del evento Peru Sustainable Social Infrastructure, organizado por El Dorado Investments.

“Ante las buenas señales del 2023 y la toma de decisiones en el 2024, los sectores nos han encargado nuevos proyectos de cara a los próximos años”, señaló. La agencia de promoción de la inversión privada presentó un avance del portafolio de proyectos valorizado en US$ 6,650 millones.

Castro detalló que se trata predominantemente de proyectos como operación y mantenimiento de hospitales adjudicados en años anteriores, colegios en riesgo, y desaladoras. La meta de adjudicaciones del 2025 asciende a US$ 1,059 millones y el portafolio está compuesto de 10 proyectos.

Los más importantes corresponden al Ministerio de Defensa (Mindef) y al Ministerio de Salud (Minsa). Se trata del Hospital Militar, valorizado en US$ 220 millones, y el Hospital Unanue, valorizado en US$ 250 millones.

El grueso de la inversión se concentra en el 2026 (US$ 5,590 millones), en particular en un solo proyecto: el Sistema Integrado de Transporte de Gas para la Zona Sur del Perú, valorizado en US$ 4,321 millones. “No es el gaseoducto sino un proyecto totalmente nuevo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem)”, aclaró Castro.

Así, la cartera del 2026 estaría compuesta, además de este mega proyecto, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Desaladora de Paita y Talara (US$ 150 millones), el proyecto de irrigación Chinecas del Gobierno Regional de Áncash (US$ 500 millones) y el Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay - Lambayeque, del Gobierno Regional de Lambayeque (US$ 619 millones).

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.