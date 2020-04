Aun con mejoras realizadas al programa estatal Reactiva Perú, el cual busca inyectar liquidez a las empresas mediante préstamos con garantía del Gobierno para que no se rompa las cadenas de pago, diversos especialistas han afirmado que dicha iniciativa no apunta a las micro y pequeñas empresas (Mypes), las más afectadas por la crisis que se ha generado por las medidas para contener el avance del coronavirus (Covid-19).

A estas críticas se suma la del presidente de Caja Huancayo, Jorge Solis, quien precisó que el programa está llegando a la epidermis del sector empresarial, pero no a la dermis, es decir, al tejido económico.

En diálogo con Gestión.pe, Solís precisó que, en el país, el 96.5% son micro y pequeña empresas (mypes), la mayoría de ellas emplea a familiares, como esposa e hijos, y estas unidades contribuyen con el 70% del empleo en el país.

Además, dijo que del total de las mypes, el 90% de éstas -cerca de 7 millones- son informales y aquí radica el principal problema. Según precisó, la norma de Reactiva Perú precisa que el tope de los préstamos se fijarán tomando como referencia el monto máximo entre el equivalente a tres veces la contribución anual de la empresa a EsSalud o un mes promedio de ventas en el 2019, en tanto para acreditar el requisito a EsSalud es necesario tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y la mayoría de las mypes al ser informales, no cuenta con dicho registro.

“Estamos hablando que el 90% de las mypes son informales, entonces no se está llegando a ese sector, que es la base de la pirámide, y la economía se soporta sobre la base de la pirámide (…) Este programa las está excluyendo (a las mypes) y éstas también son parte de la cadena de pago, sostuvo.

En ese sentido, Solís indicó que si bien la informalidad en las mypes es alta, actualmente no es momento para realizar procesos de formalización, tal y como se ha indicado desde el Gobierno.

Recordó que en el año 2017, tras los efectos del Fenómeno de El Niño, el Gobierno lanzó el Fondo para el Fortalecimiento de las MYPE (Forpro), con recursos por S/ 1,000 millones para distribuirse en dos armadas de S/ 500 millones.

Para acceder a dicho beneficio, las mypes debían figurar en el Régimen Mype, y, nuevamente, al tener a un mayor número de microempresas en la informalidad, no se benefició a muchas de ellas.

“De los S/ 500 millones de la primera armada se colocó solo S/ 60,000, no se cumplió con el objetivo. (La formalización ahora) es un tremendo absurdo. Eso fue también el mismo fundamento para entregar el Forpro, se puso condición de estar en el Régimen Mype y que en el proceso se formalicen y eso no pasó, entonces, no podemos pensar durante en emergencia en políticas para formalizar a las mypes, tenemos que pensar en cómo las rescatamos”, dijo.

En opinión de Solis, la formalización de las empresas se trabaja bajo una política de largo aliento y en el caso de las mype, involucra la inclusión financiera.

Nuevo programa, mejor enfoque

Frente a este escenario, Solís planteó la opción de crear un programa Reactiva Perú II –también estatal-, enfocado específicamente a las mypes informales (sin RUC), con una garantía de S/ 70 mil millones respaldado por el Gobierno, considerando S/ 10,000 de crédito por cada mype.

Explicó que los préstamos también tendrían garantía del Gobierno de 100%, considerando que el riesgo que se asume con este sector es mucho más alto.

Además, dijo que los recursos deben estar canalizados a través de las financieras, pues lo bancos, a la fecha, no tienen experiencia con los microempresarios.

“Los fondos se pueden canalizar a través de microfinancieras cuyo público objetivo son las mypes. Solo las cajas municipales atienden a más de 2 millones de microempresarios a nivel nacional y si se suman a otras financieras, como cajas rurales, financieras, y cooperativas, la cifra de cobertura se eleva a más de 5 millones de microempresarios”, dijo.

Precisó que la microfinancieras, para prestarle a los clientes que son informales (Mypes) hacen una evaluación sobre los flujos del futuro negocio, de manera que los clientes no tienen libros contables y no tienen balance financiero.

El ejecutivo agregó que la tasa de interés por los créditos sería de 1%, ya que se está hablando de una política de emergencia, “de no permitir que la gente transite a la pobreza”.

Agregó que partiendo que las mypes son la base de la pirámide de la economía en el país, el apoyo se debió brindar para este frente en primer lugar, y luego, por las grandes empresas, quienes sí tienen espaldas financieras para afrontar crisis como esta.

Respecto al fondo del Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa (FAE - Mype) con recursos hasta S/ 300 millones, Solís consideró que es programa de muy bajo impacto.

Como se recuerda, el FAE - Mype , a cargo del Ministerio de la Producción (Produce) busca garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las mypes, así como reestructurar y refinanciar sus deudas.

Para Solis, de no realizar ajustes al programa en mención enfocado a las mypes, haría que el Perú retroceda 30 años en términos de población en condiciones de pobreza.

“Los que están más proclives a transitar a la pobreza o a la extrema pobreza son esta gente (las mypes). Los emprendedores han podido subsistir por su ingenio o capacidad, y si el país no se derrumbó por la turbulencia política o los fenómenos naturales, es porque la fuerza subyace en este sector, en el de microempresarios”, apuntó.