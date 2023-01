Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Pyme Perú, mencionó que hace un año se reunió con Ripley para plantearles que compren confecciones peruanas y nunca prosperó. Ahora con Saga Falabella está en conversaciones.

“Vamos a plantear esa medida (ante el Congreso para que las grandes tiendas adquieran prendas nacionales). Si ellos quieren seguir importando, entonces, no tienen que continuar perjudicando a los productores locales”, refirió en Gestión.pe.

Añadió que en el planteamiento se señalará que la cuota de adquisición de prendas peruanas sea gradual.

“ Debe haber una cuota para empezar del 30% para las compras a las pymes peruanas . También se puede hacer lo que plantean en los tratados de libre comercio, que se trabaje (la cuota) de forma gradual. Eso sería lo más justo”, subrayó.

Además, Choquehuanca comentó que han conversado con varios gremios textiles de Gamarra y van a proponer que los nuevos centros comerciales tengan una plataforma de ventas de marcas peruanas .

“Pero no con la marca de la empresa o de la corporación, sino con la marca de cada empresa pequeña”, agregó.

Pide posición del Ejecutivo

La representante del gremio de pymes pidió al Gobierno que, a través del Mincetur, tenga una posición clara sobre las salvaguardias.

“Habría que ver las condiciones con el TLC con China y cómo se puede arreglar ese problema; además, por qué los gobiernos atrás no le tomaron importancia a la demanda que es un clamor del sector textil en el Perú. A mí, me parece ilógico que un gobierno no tenga una respuesta”, indicó.

Sugirió que en los acuerdos comerciales que en adelante se tengan siempre deben incorporar a diferentes sectores.

“Nosotros estuvimos como pymes en el acuerdo con Estados Unidos y esa es la importancia de que los actores estén. Ahí estudiamos 7,000 partidas, hicimos listas negativas dónde no podían ingresar, qué teníamos que proteger, entonces, las empresas norteamericanas jamás han invadido el mercado peruano”, recordó.