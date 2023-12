Si bien este año, Proinversión ha adjudicado 14 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PAS), con inversiones cercanas a los US$ 2,300 millones, para el periodo 2024-2026 se tiene previsto alcanzar casi los US$ 15,000 millones con 55 iniciativas.

José Salardi, presidente ejecutivo, indicó que si a esta cartera se suman los 130 proyectos identificados por los gobiernos regionales, el Perú se fortalecerá como uno de los centros de impulso de las APP en Sudamérica.

“Estamos trabajando con todos los gobiernos regionales para hacer realidad los proyectos planteados y contribuir con el desarrollo regional y nacional sostenible”, remarcó Salardi, quien agregó que el sector privado es un socio estratégico para poder hacer un país mucho mejor.

Recordó que en los últimos 20 años (2002-2022), se han adjudicado 112 proyectos de APP con inversiones aproximadas a US$ 30,000 millones.

“Las APP son parte de nuestro día a día, de cómo transitamos y tenemos los accesos a los diferentes servicios públicos, pero aún nos falta más por hacer”, mencionó en el Foro de Inversiones “Perú Regiones 2023″.

En la cartera del próximo año, destacan los proyectos Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Anillo Vial Periférico, el Parque Industrial de Ancón, Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, PTAR Trujillo, Terminal Portuario de San Juan de Marcona, los proyectos de líneas de transmisión eléctrica, entre otros.

Mientras que para el periodo 2025-2026, resaltan los proyectos Chinecas, el Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay–Lambayeque, el Hospital Hipólito Unanue, la Operación y Mantenimiento del Hospital de Cajamarca, entre otros.

Brechas de inversión en infraestructura

De acuerdo a Salardi con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú es el quinto país, de 26 en Latinoamérica, con más brechas de inversión en infraestructura. Detalló que hay US$ 110,115 pendiente de ejecución.

Lo superan Brasil (US$ 801,115 millones), México (US$ 393,745 millones), Argentina (US$ 204,404 millones) y Colombia (US$ 169,044 millones).

“Siempre va a perseguir esta brecha, pero la idea es ir avanzando el portafolio de proyectos que impactarán de manera favorable”, acotó.