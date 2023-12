De acuerdo con José Salardi, para el 2024 esperan cumplir la meta de adjudicar 40 proyectos con un monto de inversión superior a los US$ 8,000 millones. De ese portafolio, buscan lograr que el 50% se realice en el primer semestre.

Entre ellos se encuentran el Anillo Vial Periférico y el nuevo puerto de San Juan de Marcona, que tienen un monto total de inversión de casi US$ 3,000 millones.

LEA TAMBIÉN: MTC ya analiza los próximos pasos que seguiría el Anillo Vial Periférico

“En estos dos casos, el puerto de Marcona (US$ 447 millones) y el Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones), se espera que sean declarados de interés este mes. Luego, tenemos que esperar tres meses para los terceros interesados, en caso no haya, se realizará la adjudicación de manera directa”, refirió tras el Foro de Inversiones Perú Regiones 2023.

Salardi comentó que, a esos proyectos, se suma la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones), el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 340 millones) y el Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones) y PTAR Puerto Maldonado (US$ 89 millones).

Anillo Vial Periférico

El presidente ejecutivo de Proinversión sostuvo que el Anillo Vial Periférico -que conectará 12 distritos de Lima- tiene demoras en poder ver la luz, debido a que es un proyecto complejo y el más grande de la cartera.

La obra contemplará la construcción de una autopista de 34.8 kilómetros de longitud, desde la intersección de la Av. Elmer Faucett, con la Av. Canta Callao, hasta la Av. Circunvalación, atravesando el Callao y los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Ate Vitarte, La Molina y San Luis.

“Este año, entre todos los sectores involucrados, hubo un trabajo intenso. Nosotros como agencia de promoción estamos contentos con el proyecto que hemos estructurado y estamos trabajando de la mano con proponentes y esperamos ya marcar ese hito importante que por años ha despertado expectativa”, aseveró.

Agregó que es un proyecto por APP muy necesario para la ciudad de Lima porque ayudará a descongestionar el tráfico.

Con respecto al posible cambio en su planificación para conectar con la Línea Amarilla, tal como lo mencionó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, el presidente ejecutivo de Proinversión detalló que se está conversando con el equipo técnico del ministerio.

“Hemos visto que el Anillo Vial tiene mucha fortaleza en ese sentido, se interconecta muy bien a todos los ejes que existen. Evidentemente, en el futuro habrá nuevas obras complementarias que ayuden a la conectividad y estamos tranquilos con el proyecto. Ahora esperamos la confirmación del proponente”, remarcó. La concesión se dará por 30 años y la construcción será en tres etapas, por un plazo total de 9.5 años.

Hay interés de inversionistas

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, el proyecto del Anillo Vial Periférico demora en salir porque las entidades involucradas, una de ellas el MTC, tuvo varios cambios en las gestiones, sobre todo, en los ministerios.

“Como lección para el futuro, no podemos demorarnos tanto en tramitar con una entidad privada aún cuando el proyecto sea de gran tamaño. Entonces, sería una buena noticia que se declare de interés este año”, indicó.

Cárdenas sostuvo que el megaproyecto sí genera interés de los inversionistas y proyecta que se adjudicaría en el primer semestre del 2024.

Explicó que recién cuando se declare de interés, se abrirá una ventana de tres meses para que se presenten postores que quieran competir y se puede dar dos escenarios: que no se presenten terceros interesados y se adjudique de manera directa al postor o se presentan interesados y se abre el concurso para ver quién se lleva el proyecto.