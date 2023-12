Para atraer a los inversionistas privados y cerrar brechas en distintos sectores, los gobiernos regionales (incorpora a Lima Metropolitana y Callao) presentaron 130 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) identificados por aproximadamente S/ 88,000 millones, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El 20% de los proyectos identificados están concentrados en el sector Turismo, seguido de Transporte con el 18% y Energía representa el 12%.

Entre las iniciativas identificadas resaltan centrales hidroeléctricas, parques industriales, irrigaciones, puertos teleféricos, terminales terrestres, viviendas sociales, entre otros.

El portafolio potencial de APP y PA identificada se distribuye: macrorregión norte con 22 proyectos (US$ 8,483 millones), macrorregión centro con 27 proyectos (UU$ 1,513 millones), mancomunidad Los Andes con 20 proyectos (US$ 2,109 millones), macrorregión amazónica con 37 proyectos (US$ 3,650 millones) y macrorregión sur con 24 proyectos (US$ 8,103 millones).

“Gracias al resultado de un trabajo articulado desarrollado por Proinversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los gobiernos subnacionales, hoy existe una renovada confianza que nos permite consolidar una cohesión entre gobiernos regionales y el sector privado para impulsar inversión en el país, mediante APP y Proyectos en Activos”, dijo José Salardi, presidente ejecutivo de Proinversión.

En su presentación del Foro de Inversiones “Perú Regiones 2023″, Salardi resaltó que la identificación de esta cartera descentralizada de 130 proyectos confirma la apuesta y confianza en el futuro del país.

De esa manera, mencionó que refleja el interés de los gobernadores y alcaldes por generar las condiciones adecuadas que permitan un desarrollo sostenible con infraestructura y servicios públicos de calidad.

Cartera de proyectos

Salardi también presentó los resultados históricos logrados por agencia en materia de adjudicación desde su creación del 2002 hasta el 2022, que consta de 112 APP adjudicados por un monto de inversión total superior a US$ 30,000 millones.

Además, destacó los 14 proyectos adjudicados en 2023, por un monto cercano a US$ 2,300 millones.

El titular de Proinversión indicó que la cartera APP y Proyectos en Activos del periodo 2024–2026 consta de 55 proyectos con un monto de inversión estimado de US$ 15,000 millones.

Explicó que si a esta cartera se suman los 130 proyectos que presentan los gobiernos regionales, el Perú se fortalecerá como uno de los centros de impulso de las APP en Sudamérica.

“Estamos trabajando con todos los gobiernos regionales para hacer realidad los proyectos planteados y contribuir con el desarrollo regional y nacional sostenible”, remarcó.