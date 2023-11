Proinversión espera incorporar más proyectos a su cartera por US$ 34,078 mlls.

Junín (inPERU Huancayo).- Para dinamizar la economía peruana, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pronversión) recordó que el próximo año espera adjudicar 40 iniciativas de Asociaciones Público-Privadas (APP), que requieren una inversión estimada de US$ 8,000 millones. A su vez, tiene proyectos en proceso de incorporación y evaluación.

Adjudicación de APP, Fuente: Proinversión.

Raúl García Carpio, asesor técnico del Directorio ejecutivo en Proinversión, mostró en el InPERU Huancayo que los 22 proyectos de APP y Proyectos en Activos (PAS) que se incorporarían requieren una inversión total de alrededor de US$ 34,078 millones (hay algunos proyectos aún con un monto por definir).

Entre los proyectos se encuentran: Ferrocarril Lima-Barranca (US$ 2,200 millones), Ferrocarril Lima-Ica (US$ 3,396 millones), Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 220 millones), Operación y mantenimiento de la Red Dorsal (monto por definir), Línea 3 del Metro de Lima (S/ 7,037 millones), Línea 4 del Metro de Lima (US$ 4,524 millones), entre otros. En total, son 17 proyectos de transporte, dos de energía, dos de saneamiento y uno de turismo.

“ Hay un repunte de las adjudicaciones este 2023 y el próximo año tenemos una meta ambiciosa con 40 APP. La cartera está también aumentando, se ha firmado convenios con los gobiernos regionales, que nos han encargado algunos proyectos emblemáticos, por ejemplo, el proyecto de irrigación de Chinecas (Áncash)”, refirió.

Para el 2025-2026, Carpio sostuvo que entran a la cartera de Proinversión el Proyecto Especial Chinecas, masificación del uso de gas natural a nivel nacional concesión suroeste, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y desaladora Paita y Talara, sistema hídrico integral del valle Chancay-Lambayeque, entre otros, con un monto global de US$ 6,757.

Proyectos en Junín

De acuerdo con Carpio, para el primer trimestre del 2024 se adjudicará el proyecto de Longitudinal de la Sierra Tramo 4, mientras que el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica será en el cuarto trimestre. En tanto, el PTAR Huancayo se encuentra en etapa de estructuración y el Grupo 4: Incremento de la confiabilidad 138-60kV del Sistema Eléctrico de Tarma – Chanchamayo en formulación.

Adjudicación APP Junín, Fuente: Proinversión.

Obras por impuestos

El representante de Proinversión indicó que la población de la región Junín se vio beneficiada con el desarrollo de 14 obras, por un monto de S/ 110 millones. Recalcó que se trata de proyectos adjudicados entre el 2013 y 2022, lo cual ha permitido reducir la brecha en infraestructura.

