A inicios de abril empezó el periodo de mayor cosecha de cacao en las principales regiones productoras, pero esta afronta duros obstáculos por problemas de transporte entre las ciudades y los campos, debido a la cuarentena establecida en el país, señala Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).

“En casi todas las regiones productoras están sucediendo los mismos problemas: los agricultores no pueden trasladarse hacia los campos para la cosecha, debido a las restricciones que establecen los gobiernos regionales y locales, además de las rondas campesinas, porque la población tiene mucho miedo de que así se propague el virus”, dijo a Gestion.pe.

También hay problemas para que las empresas compradoras puedan movilizarse hacia los campos y retornar hacia la ciudad con el cacao adquirido.

El resultado sería que los agricultores no podrán vender a tiempo sus productos. “Cuando el productor al fin vaya a cosechar, el cacao no va a tener las condiciones de calidad que se le pide, sobre todo para la exportación, y no le van a querer comprar”, agregó.

Así, estima que habrá una pérdida de alrededor del 40% de la producción, que afectará a los cerca de 200,000 productores dedicados a este cultivo.

En el 2019, el país produjo 120,000 toneladas de cacao, 85,000 de las cuales se destinaron a la exportación y 35,000 a la industria nacional.

Al iniciar el 2020, se preveía que este año se produzcan 132,000 toneladas, pero se perderían 52,000 toneladas si la situación continuara así, manifestó.

Por ello el gremio pide al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) evaluar facilidades para el transporte en este sector y un bono productivo para los agricultores con menos de cinco hectáreas, además de modificar los criterios de acceso al programa Reactiva Perú.

“Uno de los criterios que se han fijado para acceder al programa guarda relación con el aporte a Essalud y el sector agrícola no funciona bajo los mismos parámetros de contratación de personal que otros sectores, entonces no vamos a poder acceder. Necesitamos otro fondo (para préstamos) o un tratamiento diferenciado", expresó Mendoza.

Exportaciones de cacao y sus derivados. (Elaboración y fuente: APPCACAO)

Regiones

Las principales regiones productoras de cacao en el país son San Martín (55,302 toneladas), Junín (24,755 toneladas), Ucayali (16,587 toneladas), Huánuco (10,392) y Cusco (8,192), según los datos del Minagri del 2018.

Producción de cacao por regiones al 2018. (Fuente: Minagri / Elaboración: APPCACAO)

La campaña de cosecha de cacao en las regiones de nororiente tiene lugar entre abril y agosto y en las demás, entre diciembre y junio.

