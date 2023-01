Según el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Adrián Armas, los precios de alimentos perecibles están aumentando y se reflejarían en la inflación en enero y febrero.

Además del impacto por el desabastecimiento por la convulsión social, señaló factores como el costo de los fertilizantes (límites a la importación y posterior distribución) y el periodo de sequía entre setiembre y noviembre del año pasado.

“En enero y febrero, por los factores que estamos comentando, hay este aumento fuerte en el precio de alimentos perecibles”, precisó.

Estas condiciones internas suman presiones inflacionarias, pues materias primas importadas como alimentos y combustibles están descendiendo, y los fletes siguen la misma trayectoria.

“La inflación del año pasado, de 8.46%, fue mayor a lo que proyectaba el banco, y eso tiene que ver con alimentos perecibles. En el mes de enero estamos viendo que las presiones continúan. En el sur se observa que se han cerrado los comercios, que dificulta la identificación de precios, pero ciertamente sí se están generando alzas de precios importantes.”, dijo.

Stephani Maita, economista de Macroconsult, señaló también las presiones que hay por el lado de alimentos perecibles en los primeros meses del 2023.

Resaltó el impacto por el lado de sequías y protestas e Indicó que mercados, por ejemplo, en Lima o el sur del país, tienen dificultades en el abastecimiento de productos, lo que afecta el precio de esos alimentos básicos.

Del mismo modo, en las últimas jornadas (de protestas) se afectaron precios de, por ejemplo, la papa, cebolla o zanahoria en regiones como Puno.

“El sector agrícola enfrenta un problema importante. Más allá de los fertilizantes. lo más relevante han sido las sequias. Desde octubre, que es donde normalmente empieza la temporada de lluvias, la zona sur reportó índices de precipitaciones debajo del promedio. En esa línea, muchos cultivos se han visto afectados por áreas no sembradas. Ante ello, la campaña agrícola, que concluye en julio, podría verse afectada en producción y, por lo tanto, la oferta y precios en estos primeros meses también se impactan. Por otro lado, de continuar los bloqueos se podrían empujar los precios al alza, impulsando la inflación de estas regiones en conflicto”, indicó.

Al respecto, Mario Guerrero, subgerente de Economía del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, mencionó el impacto que hay en alimentos como frutas, hortalizas y tubérculos en la inflación de enero.

“Hay que tener en cuenta que en enero hay reajustes de costos de transporte en pasajes urbanos y peajes, lo cual encarece los costos no solo al público, sino para carga. Esto último tiene un impacto más expansivo sobre el resto de la canasta, no solo los perecibles”, apuntó.

¿Nuevo pico de inflación?

Mario Guerrero señaló la probabilidad de que la inflación alcance niveles por encima del pico de junio (8.81%), posición que se alinea con la de BBVA Research, quien dijo que la inflación podría superar el 9% en enero.

“La inflación de enero fue baja, fue 0.04%, por lo que de partida tenemos una base baja. Para que la inflación vuelva a ese nivel, de 8.81%, el dato de enero debería ser 0.35%, y es probable que sea mayor, por la suma de factores, entre ellos los bloqueos”, dijo Guerrero.

Phase Consultores, vislumbra un escenario de un “nuevo pico” de inflación a niveles de 9%. En particular, se podría ver en los datos de precios de enero o febrero.

“Esa presión de alimentos, que normalmente cede luego de diciembre, posiblemente no ocurra, en un marco donde ya se vería impacto en la oferta por el lado de fertilizantes. Asimismo, es previsible que la inflación salte en enero, pues la tasa de ese mismo mes en el 2022 fue casi cero, y luego en febrero hay un espacio para que aumente más. En el mes de marzo, se esperaría que las la trayectoria sea mas bien a la baja, pues ya tenemos bases comparativas altas”, afirmó Juan Carlos Odar, director de la entidad.

Por su parte, la economista de Macroconsult indicó que las tasas serán parecidas a las del cierre del 2022, por encima del 8%. “El dato de referencia, que es el de Lima Metropolitana, no debería verse tan afectado, pues las protestas han tenido un efecto más en otras zonas fuera de Lima”, indicó.

Tasa del BCR

Por lo anterior, entidades como BBVA Research, Thorne y Associates o Credicorp Capital indican que la tasa de interés del BCR, hoy en 7.75%, podría ser mayor. Credicorp Capital prevé que la tasa clave podría llegar a 8% u 8.25%.

Para Phase Consultores, que también espera un nuevo aumento del BCR, ello se traducirá en mayores tasas de interés de financiamiento, en particular, para las corporaciones o grandes compañías.

El representante de Scotiabank mencionó que podría haber un nuevo incremento (25 puntos básicos) en la tasa de política monetaria, lo que seguirá elevando el costo de financiamiento para empresas y personas.

“La inflación no ha desacelerado como se esperaba. Con lo que se espera de enero, eso no ayuda a reducir las expectativas inflacionarias. Además, el tipo de cambio sube, cosa que no se veía hace unos meses, lo que agrega puntos adicionales en el componente de inflación importada, que será más alto en este mes, comparado a diciembre. Las tasas del sistema financiero han seguido aumentando, por lo que podrían tomar un tiempo en estabilizarse”, señaló Guerrero.

Por su parte, Maita mencionó que no esperan aumentos más allá del 7.75%. “Una política monetaria ya contractiva, como la que lleva del banco central, impacta en las tasas del sistema financiero tanto pasivas como activas. Si el BCR continúa con un ciclo de aumento de tasas eso tendría un efecto directo en las tasas domésticas”, anotó.

Dato

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación de alimentos está por encima del dato agregado al cierre del año pasado. Esta se ubica en 16%.

Según reportó el BCR, la inflación de alimentos perecibles agrícolas, entre ellos papas, legumbres, y hortalizas, cerró en 26.5% el año pasado.