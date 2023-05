América Latina es la región con la inflación más alta del mundo en estos últimos meses. Solo en Lima, capital de Perú, la tasa de inflación anualizada llegó por debajo del 8% según el último reporte del INEI. Una situación que afecta los bolsillos de los peruanos, ya impactados por la baja cifra de crecimiento económico.

“La inflación también ha alcanzando a las empresas, sus insumos se han encarecido y para no trasladar el nuevo costo al consumidor que está afectado por la inflación y la falta de empleo; están adoptando estrategias para mantener su rentabilidad”, explica el economista Jorge Gonzáles Izquierdo.

Este fenómeno se denomina reduflación . “ En esencia, consiste en reducir la cantidad de producto que se vende al consumidor manteniendo (o incluso elevando, en algunos casos) su precio . Es una práctica que se viene realizando desde hace décadas, pero que se ha sistematizado y sofisticado en los últimos años ”, explica una columna del BBVA.

El término está adjudicado a la economista Philippa ‘Pippa’ Malmgren, experta en geopolítica y economía tecnológica, quien en su libro ‘Signals: How Everyday Signs Can Help Us Navigate the World’s Turbulent Economy’ menciona: “Hablamos de reduflación cuando un producto reduce su tamaño, su cantidad o el número de unidades que se venden en un mismo envase sin que esa reducción repercuta en una bajada de precio”.

Lo que está sucediendo en Perú

Desde hace algunos días, la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) ha alertado a los consumidores peruanos que en el país la reduflación está afectando a los peruanos.

“ Los productos que usualmente son los más afectados por esta tendencia son el papel higiénico, toallas de papel, detergentes, shampoo, agua, gaseosas, yogur, cereales, gel, mayonesa, margarina, pan de molde, pastas, etc.” , indicaron.

Un ejemplo, citan, es el caso de los fideos, pues los empaques pasaron de un kilogramo a solo 950 gramos , manteniendo el precio. En el mercado, además, son más las marcas de aceite -uno de los productos que más se encareció tras la guerra Rusia-Ucrania- que ya no ofrecen presentación de un litro.

Gonzales Izquierdo dijo a gestion.pe que, en efecto, “(la reduflación) no es una tendencia nueva, sino, silenciosa. Nadie habla de este fenómeno cuando lo vemos, por ejemplo, en el pan, te bajan el peso pero te siguen dando 4 o 5 panes por el mismo precio, así ahorran costos”.

“Todo buen gerente tiene que optimizar su gestión, en el sentido de no bajar sus utilidades, entonces, dado que el ingreso real ha bajado para muchas familias, ellos saben que no pueden aumentar el precio. Seguramente su elasticidad es baja, un aumento de precios te afectará bastante y perderías ingresos y utilidades”, explicó.

Entre las empresas que operan en Perú, la mayor compañía de alimentos procesados, Alicorp, del grupo Romero, informó en sus resultados financieros del primer trimestre, que sus ventas alcanzaron los S/1,672 millones, un aumento de 1.5% (S/24 millones) en comparación a las ventas del mismo periodo del 2022, esto debido a las estrategias de precios, mix de productos y canales, contrarrestado por un menor volumen vendido por 11.63%, detallaron.

“El negocio de consumo masivo tuvo un incremento en S/55 millones comparado con el 1T22, explicado principalmente en las categorías de pastas, shampoo, conservas, detergentes, galletas, lavavajillas, acondicionador y lejías”.

En tanto, en el mismo periodo de análisis, el volumen de ventas de Alicorp alcanzó las 304 mil toneladas (344 mil toneladas en el 1T22), siendo 25 mil toneladas menos en el negocio de B2B y 15 mil toneladas menos en el negocio de Consumo Masivo.

Frente, el gremio de consumidores (Aspec) recomendó revisar las etiquetas de los alimentos procesados o de otros productos, “y buscar productos sucedáneos” para reducir la reduflación.

