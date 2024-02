“¿Son costos operativos demasiado altos?, ¿demasiada burocracia?, ¿es el costo de depreciación de una refinería que fue supersobredimensionada? Se necesita un análisis de todo ello. Simplemente mirando el flujo de caja de la empresa, su contabilidad, utilidades, su balance, cosas elementales para entender dónde está el problema”, subrayó.

Cabe recordar que tras conocerse que el Gobierno peruano no le daría el aporte de capital que pedía la petrolera estatal, Fitch Ratings le bajó la califición y habló de un “endeudamiento insostenible”. Además, días después, Gestión dio a conocer lo que hasta ahora no había sido transparentado por Petroperú: el plan de reestructuración elaborado por Arthur D. Little; en este se mostraba que la foto de la compañía en julio del 2024 era que su valor era negativo.

Ante la consulta sobre si Petroperú es transparente, para el exmandatario la respuesta es que “no”.

Aunque no es una propuesta oficial, algunos expertos y expresidentes de Petroperú hablann sobre que la única solución para esta empresa es que el país la venta, la privatice. Sin embargo, para PPK esta opción debería ser descartada de plano porque simplemente no habría interesados.

Sobre la posibilidad de privatizar la petrolera estatal, Kuczysnki señaló: “Nadie la va a comprar, ahórrense el trabajo”.

Lotes para Petroperú

Kuczysnki también se refirió a la reciente entrega de lotes a Petroperú y la intención que existiría por también darle el Lote X.

“Ellos no tienen nada que hacer con los lotes. A ellos se les dio el 192. En mi época como ministro de Energía y Minas, producía 200,000 barriles, ahora produce 15,000. Les han dado algunos lotes cerca de Talara, que producen desde 1860. Pero el negocio petrolero es un negocio de riesgo, una empresa como Petroperú no va a hacer nada”, argumentó.

Foco en el gas. El expresidente comentó que en Perú se debe hacer más exploración de gas. “Tenemos inmensas reservas de gas desconocidas, el gas se puede masificar”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique

SOBRE EL AUTOR Omar Mariluz Laguna Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.