Si hace unos días la preocupación en Lima y el Callao era el posible desabastecimiento de alimentos debido al paro de transportistas a nivel nacional, ahora el problema es el stock de productos perecibles, vegetales y verduras principalmente, que se dejarán de vender y podrían perderse en la capital debido a la orden de inmovilización social de este 5 de abril, aprobado por el Gobierno en la víspera.

Hoy entraron 5,568 toneladas al Gran Mercado Mayorista de Lima y 2,408 toneladas al Mercado de Frutas N°2. Si bien las cifras reflejan una ligera reducción frente al ingreso de alimentos de otros martes, el abastecimiento, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), está garantizado.

Pero los problemas de movilidad para los clientes de los centros de abastos, así como el cierre de restaurantes y pollerías en la capital, “reduciría en 70% las ventas de hoy”, estimó César Santisteban Pérez, director de Estadística e Información Agraria del Midagri en diálogo con Gestión.pe

Jaime Gallegos, gerente general de Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa), también estimó que un 60% de productos del Mercado Mayorista de Lima se quedará en stock. “Hay varios productos que han llegado en cantidad pero no tenemos el nivel de venta de otros días. Las verduras y frutas son las más afectadas porque tienen una vida útil de uno o dos días”, indicó.

En un día normal el número de clientes al Mercado Mayorista asciende a 10,000 personas en promedio; este 5 de abril solo ingresó un 50%, por ello, se determinó flexibilidad en el horario de atención.

El impacto lo sentirán principalmente los comerciantes, muchos de ellos, agricultores a la vez. Lima representa un mercado de 10 millones de consumidores para los pequeños y medianos productores que en los últimos días, algunos también se vieron obligados a vender productos en las carreteras ante el bloqueo de las vías.

Gallegos explica que ante la alta oferta de productos, los precios de algunos alimentos han comenzado a regularizarse. Hasta ayer el precio de la zanahorita se vendía hasta S/16 el kilogramo pero hoy ha vuelto a ubicarse en los S/2 (al por mayor).

Asimismo, la alverja bajó en un 27%, el choclo en 10%, el frejol en 17% y la papa huayro en 23%. En tanto, se mantienen los precios de la manzana, mandarina y melocotón, en el caso de las frutas, agregó Santisteban, quien recomendó a los consumidores buscar los mejores precios usando el aplicativo Mi Caserita.

Cabe recordar que el toque de queda no prohíbe la atención en los centros de abasto y mercados; no obstante, debido a rumores de saqueos algunos puntos minoristas optaron por no atender hoy.

Consultados por la posibilidad de que el Gobierno extienda el toque de queda, ambos entrevistados señalaron que debe optarse por medidas mas flexibles, permitiendo que restaurantes, el delivery, y el transporte de carga de alimentos puedo circular con normalidad y comunicarlo oportunamente a la población.

Por último, hicieron una invocación a los intermediarios para evitar la especulación de precios pues en algunos lugares se ha monitoreado incrementos de casi un 100% pese a que los productos ya están llegando a los mayoristas.

