-Un aspecto de estas acciones complementarias de reestructuración que está planteando el directorio de Petroperú es dejar de lado operaciones que a la empresa no le dan rédito, como el Oleoducto Norperuano. ¿Qué planean al respecto?

Una idea es generar dos unidades de negocio, separar, escindir, ese tema está dando vueltas. En el caso particular del oleoducto hay una coyuntura muy especial. Mi tesis es que si yo soluciono el tema de la seguridad, eso va a gatillar automáticamente el regreso del petróleo al ducto.

-¿Qué tan importante es el tema de la seguridad?

Hay petróleo en la selva, hay pozos que están operando, o retomando operación, vemos un pequeño renacer de la producción petrolera, pero primero tengo que darle seguridad. Bajo ese principio es que quisiéramos arreglar lo problemas del oleoducto.

-¿No es sostenible por ahora que mantengan el oleoducto en manos de la empresa?

El tiempo es vital, tenemos apuro por hacer las cosas rápido, y no podemos seguir sosteniendo económicamente los gastos por arreglos por sabotaje, si queremos manejarnos con criterio privado, no podemos asumir un rol que no nos corresponde, que es el de la seguridad, el de reparar sabotajes o atender casos de terrorismo. Este es un activo vital del Estado.

-¿Se hablo de devolver el ducto a manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem)?

Se dijo devolver la concesión al Ministerio de Energía y Minas (Minem) con la intensión de que sea eso... primero, no puedo seguir pagando esto, ese es el primer mensaje. Después ya veremos la mejor solución.

-¿Luego que eso se solucione los problemas del ducto éste retornaría a la empresa?

Sí. El concepto es que este oleoducto sigue estando en muy buen estado, porque hay una evaluación (que así lo establece) de empresas internacionales; es vital para mantener el petróleo en la selva. Las reservas no existirían, si no existiera el oleoducto.

Petroperú informaba que ya el oleoducto está operativo al 100%, pero ¿por qué no trasporta petróleo por ejemplo del Lote 95, que exporta su crudo por Brasil?

Todo el crudo de la selva debería ir a Talara. Ese tema hay que tratar de tenerlo dentro de Petroperú, (pero pasa por darle) seguridad. Todos los operadores, sea en sociedad o no con Petroperú, quieren esa tubería, es lo mejor que les ha pasado para llevar crudo a Bayóvar.

-¿Es posible darle seguridad? Se tendría que designar a un policía cada cierto tramo...

Hay un plan, que a través de este medio anuncio, porque esta semana voy a tener una visita con el ministro de Defensa. Una idea sería -claro, hay que ver la cuestión legal administrativa interna- que esto lo asuma el Ministerio de Defensa (Mindef).

-¿Cómo se incorporaría ese activo dentro del Mindef?

Dentro de su programa de desarrollo para llevar al Estado a zonas alejadas. Entonces, una base o unidad militar que genera compras y ventas de alimentos, bienes y servicios a las 150 comunidades nativas que tenemos allí, que no son atendidas por el Estado, genera la seguridad.

-¿Eso puede evitar los sabotajes?

Eso es un disuasivo para más sabotajes. Al eliminarse eso (el riesgo de ataques) a lo largo del ducto, automáticamente vas a gatillar el ingreso de petróleo de todos los privados y los asociados a Petroperú.

-¿En qué momento resulta rentable transportar crudo por el ducto?

Una vez que logremos tener 30,000 barriles por día de flujo, ya empezó a pagarse operativamente este oleoducto. Hoy tiene un gran problema, que genera pérdidas astronómicas.

-¿Cuánto genera de pérdidas?

Entre US$ 80 millones a US$ 100 millones al año. La mitad de eso es sabotaje y la otra mitad es mantener operativo.

-Entonces, ¿para reviertir los impactos al oleoducto se apunta al Mindef?

En mi opinión personal, ojalá que el ministro de Defensa no se moleste, pero debería aceptar este reto, y entrar allí, a hacer patria poniendo al Estado en la frontera. Esto permitirá dar seguridad y volver a fluir el crudo.

-¿Se habla incluso de interconectar el oleoducto con su similar de Ecuador?

Incluso a nivel internacional, a través de la Cancillería, se puede involucrar al Ecuador (a través del) bloque 86, hacer un ramal de 90 kilómetros que conecte con el oleoducto. Allí llegaríamos a un 100% de operatividad, con el transporte de 100 mil barriles por día.

-¿Eso permitiría traer crudo de Ecuador?

De Ecuador a Bayóvar (norte de Perú) refinarlo en Talara, si es que quieren, y de allí llevarlo a Esmeralda (en Ecuador) para que desde ese país lo exportan.

-¿Eso traería reducción de costos para Petroperú, que hoy debe importar (vía marítima) el crudo para la refinería de Talara?

Por supuesto, el gatillador de todo es la seguridad, la presencia del Estado en el oleoducto.

