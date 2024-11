Diana Alcalde, asesora del viceministerio de Minas, destacó que, pese al avance de la minería ilegal en diversas regiones del país, La Libertad se ha consolidado como la región con mayor inversión en exploración minera.

Durante su exposición, en el marco del evento Rumbo a Perumin, Alcalde reveló que el Perú cuenta actualmente con 75 proyectos de inversión en exploración minera distribuidos en 17 departamentos, sumando un total de US$ 644 millones.

“La Libertad es el departamento donde más se está invirtiendo, con un total de US$ 120 millones distribuidos en dos proyectos activos principales,” puntualizó.

Proyectos de inversión

A nivel nacional, se han identificado 51 proyectos de inversión minera, distribuidos en 18 departamentos, que suman un monto total de US$ 54,556 millones. La Libertad, con 13 proyectos activos, continúa siendo un actor fundamental en este panorama. Su inversión supera los US$ 1,000 millones.

Cabe señalar que La Libertad se posiciona entre las principales regiones del país en cuanto a inversión minera, aunque el liderazgo en la cartera de proyectos lo ostenta Cajamarca, con US$ 12,017 millones y 7 proyectos. Otras regiones destacadas incluyen Apurímac, con US$ 5,944 millones en 8 proyectos, y Arequipa, con US$ 5,004 millones en 4 proyectos.