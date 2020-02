Perú se convertiría este año en el segundo exportador mundial de palta

Perú podría convertirse este año en el segundo exportador mundial de palta, desplazando a Países Bajos que en el 2018 ocupó el segundo lugar, estimó la Asociación de Exportadores (Adex).

La Gerencia de Agroexportaciones de la Adex manifestó que los despachos de esta fruta conocida también como el ‘oro verde’, crecen año a año.

El 2018 las exportaciones mundiales de esta fruta sumaron US$ 5,551 millones y presentaron una caída de -5%. México lideró el ranking (US$ 2,392 millones) con una participación de 43%. Le siguió Países Bajos (US$ 733 millones 782 mil) con un crecimiento de 15% y una representación de 13.2%.

Perú (2018), con US$ 723 millones concentró el 12% y tuvo un alza de 23%, superando en crecimiento a todos los mercados del top five, integrado también por España y Chile que ocuparon el cuarto y quinto puesto, presentando una variación de 1% y -36%, respectivamente.

Para posicionar al Perú como el segundo exportador mundial de palta, se deben considerar algunos puntos clave como la disponibilidad del agua, importante para cualquier cultivo y la diversificación de mercados, por lo que se debe continuar con la firma de más protocolos fitosanitarios.

Adex recordó que en la revista Perú Exporta, Minagri informó de las negociaciones para que esa fruta ingrese a Malasia y Filipinas y se amplíen las zonas en el país para exportarla a Chile (libres de enfermedades).

La participación de empresarios en misiones y ferias internacionales a fin de exhibir su oferta es importante. En ese sentido, Adex organiza la Expoalimentaria, a realizarse del 30 de septiembre al 02 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey.

La coordinadora del Área de Inteligencia Comercial del gremio, Lizbeth Pumasunco, dijo que la palta peruana tiene un gran potencial que podría conquistar los paladares más exigentes del mundo. “Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene como estrategia educar a los consumidores coreanos en los beneficios de esta fruta”, precisó.

Cifras de exportación

La exportación de palta, de US$ 752 millones en 2019, creció 4% en comparación al 2018. De un total de casi 800 partidas, esa fruta ocupó el tercer puesto, solo por debajo de las uvas (US$ 874 millones) y arándanos (US$ 824 millones), entre otros. Asimismo, concentró el 12% de los envíos del subsector agropecuario-agroindustrial.

La palta llegó el año pasado a 33 destinos. Países Bajos con US$ 249 millones 472 mil (-6.3%) y EE.UU. con US$ 231 millones 748 mil (31.7%) tuvieron una participación conjunta de 64%. Les siguió España, Reino Unido, Chile, China (caída de -15%), Japón, Hong Kong, Rusia y Canadá.

Ocuparon los diez primeros lugares en el ranking las empresas Avocado Packing Company S.A.C., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Agrícola Cerro Prieto S.A., Camposol S.A., Consorcio de Productores de Fruta S.A., Camet Trading S.A.C., Corporación Frutícola de Chincha S.A.C., Virú S.A., Plantaciones del Sol S.A.C. y Agrícola Hoja Redonda S.A.

