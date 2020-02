Perú es el segundo exportador de Palta Hass del mundo -siendo solo superado por México- y ya son 196 las empresas peruanas que exportan este cultivo.

Así, según cifras de Agrodata, las exportaciones de palta sumaron en el 2019 US$ 746 millones a un precio promedio en alza de U$ 2,40 kilo. Las empresas que concentraron la mayor participación fueron Avocado Packing Company SAC exporta (US$ 84 millones), Drokasa (US$ 60 millones) y Agrícola Cerro Prieto con (US$ 54 millones). Camposol bajo sus ventas a US$ 48 millones de los US$ 99 millones del 2018.

Proyecciones para el 2020

Daniel Bustamente, presidente de la asociación de Productores de palta hass (Prohass), estimó que durante este año se integrarán hasta 3 mil nuevas hectáreas de este cultivo. “Estas requieren aproximadamente una inversión de US$ 60 mil”, apuntó el ejecutivo.

No obstante, precisó que estas no tendrán un impacto inmediato en la producción ya que empezarán a cosecharse en tres años aproximadamente dado que son cultivos de largo plazo.

Además, precisó que se espera que este año se recupere la producción, “En el 2019 se exportaron 290 mil toneladas, lo que representó una caída del 17% frente año 2018, esa fue una temporada post niño muy productiva”, dijo Bustamante. Sin embargo, agregó que por ahora es muy temprano para hacer una estimación de la producción total.

Asimismo, mencionó que se espera que los precios se estabilicen, “el precio no debería ser el mismo del año pasado que fue un año record histórico para los precios de palta”, apuntó el ejecutivo.

Por otro lado, mencionó que se está observando un fenómeno muy positivo en las zonas de Lambayaque; por cuestiones climáticas los cultivos se están adelantando a la temporada de palta –que va desde marzo hasta septiembre-. Bustamante mencionó que este adelanto de producción le permite a los agroexportadores peruanos posicionarse en el mercado internacional.

Nuevos mercados

Los nuevos mercados esperados para este año son Corea y Tailandia, cuyas aperturas se sumarán al acuerdo alcanzado por el Gobierno peruano con Chile para incorporar a los pequeños productores de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica en la cadena exportadora de esta fruta a dicho país.

El Dato

Convenio.Prohass firmó un convenio con la Universidad Agraria para promover la investigación en el segmento de palta hass. Ambas entidades están trabajando en innovar soluciones para los principales problemas que aquejan a este cultivo y en alargar la vida útil de la palta. Bustamante resaltó que este segundo punto es de suma importancia para la llegada de paltas a mercados alejados como China y el sudeste asiático.